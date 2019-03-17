شكرا لقرائتكم الاسهم البحرينية تضيف 5 ملايين دينار الى قيمتها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
محمد عثمان - الرياض - الرياض – عبده المهدي | منذ 4 ساعات في 17 مارس 2019 - اخر تحديث في 17 مارس 2019 / 18:14
أنهى المؤشر العام لبورصة البحرين تعاملات اليوم على ارتفاع بنسبة بلغت 0.06 في المئة تعادل 0.85 نقطة، صعودا الى مستوى 1409.91 نقطة في مقابل 1409.06 نقطة لليوم السابق، لترتفع مكاسب المؤشر منذ مطلع العام الى 5.43 في المئة، في حين أقفل مؤشر البحرين الاسلامي على تراجع بلغت نسبته 0.88 في المئة تعادل 7.19 نقطة صعودا الى 806.16 نقطة في مقابل 813.35 نقطة ، لترتفع خسارته منذ مطلع العام الى 2.06 في المئة.
أما عن الاجماليات، نجد تراجعا في معدلات الاداء، اذ هبطت كمية الأوراق المالية المتداولة في "بورصة البحرين" الى 3.4 مليون سهم في مقابل 5.2 مليون بنسبة هبوط 35 في المئة، فيما هبطت القيمة المتداولة الى 891 الف دينار في مقابل 1.36 مليون دينار اليوم السابق بنسبة 34 في المئة، بينما هبط عدد الصفقات المنفذة الى 63 صفقة في مقابل 85 صفقة بنسبة هبوط 25 في المئة.
وشهدت جلسة أمس التداول بأسهم 12 شركة، ارتفعت 4 شركات ،وهبطت 4 شركات اخرى، واستقرت أسعار 4 شركات ، لترتفع القيمة السوقية للأسهم المدرجة الى 8.64 بليون دينار بزيادة 5 ملايين دينار نسبتها 0.06في المئة
وواصل قطاع المصارف تصدر البورصة بعد ارتفاع السيولة المتداولة من أسهمه الى 763 الف دينار بحريني، شكلت 85 في المئة من السيولة المتداولة، جاءت من تداول 2.49 مليون سهم، نفذت من خلال 40 صفقة.
و تصدر سهم البنك الاهلي المتحد البورصة بقيمة أسهم متداولة بلغت 663 الف دينار، نسبتها 74 في المئة من إجمالي سيولة السوق، من تداول 2.12 مليون سهم ، نُفذت من خلال 20 صفقة، تلاه سهم بنك البحرين والكويت بسيولة بلغت 79 الف دينار، نسبتها 19 في المئة.
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