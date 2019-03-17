شكرا لقرائتكم مصر تفاوض مؤسسات دولية لتأمين بليوني دولار لدعم قطاع النقل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القاهرة - مارسيل نصر | منذ 4 ساعات في 17 مارس 2019 - اخر تحديث في 17 مارس 2019 / 18:08

تعتزم وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية سحر نصر توفير تمويل بقيمة بليوني دولار من الشركاء في التنمية لدعم مشاريع قطاع النقل خلال المرحلة المقبلة.



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وأفادت نصر بأن الوزارة وفرت لمشاريع قطاع النقل تمويلات بنحو 4.5 بليون دولار، ومعدل السحب وصل إلى 1.6 بليون دولار، بينما وصل حجم المنح المقدمة إلى 153 مليون دولار. ونبهت نصر إلى أن وزارة الاستثمار حريصة على التنسيق مع وزارة النقل بشكل دائم وتضع أولوية لدعم قطاع النقل خلال التفاوض مع مؤسسات التمويل الدولية، مشيرة إلى أهمية النقل في جذب الاستثمارات وإنشاء المدن الجديدة وزيادة حجم التجارة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير النقل كامل الوزير ونصر لبحث الخطط التمويلية للمشاريع قيد التنفيذ في قطاعات النقل كافة، خصوصاً ما يتعلق بمشاريع السكك الحديد. وأكد الوزير على التعاون الكبير بين الوزارتين للتفاوض مع مؤسسات التمويل الدولية لدعم مشاريع النقل المختلفة، مشيراً إلى أن هناك خطة شاملة لتطوير كافة قطاعات النقل.

وأوضح أن السكك الحديد مرفق حيوي هام يخدم ملايين الركاب، لافتاً إلى أن المواطن سيجد بحلول منتصف عام 2020 سكك حديد جيدة جداً. وأضاف: "نعقد اجتماعات موسعة مع كافة قطاعات وزارة النقل لمراجعة المشاريع قيد التنفيذ وتذليل أي عقبات تحول دون تنفيذها وفقاً للجدول الزمني المحدد، كما ننسق مع كافة أجهزة الدولة لوضع حلول سريعة لتنفيذ هذه المشاريع".

إلى ذلك، يعتزم البنك المركزي طرح أذون خزانة بقيمة 17 بليون جنيه ((978 مليون دولار). وتبلغ قيمة الطرح لأذون خزانة لأجل 91 يوماً 8.5 بليون جنيه، ولأجل 273 يوماً 8.5 بليون جنيه. وكان تقرير حكومي كشف حاجة وزارة المال لاقتراض 473.75 بليون جنيه لتغطية عجز الموازنة المقدر بـ438.5 بليون جنيه نهاية العام المالي الحالي الذي ينتهي في حزيران (يونيو) المقبل. وكشف التقرير أن المخطط خلال الشهر الجاري يتمثل في الحصول على تمويلات من المصارف بقيمة تقدر بـ146.25 بليون جنيه بالعملة المحلية.