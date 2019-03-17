شكرا لقرائتكم الأسهم القطرية تخسر 3.3 بليون ريال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض - عبده المهدي | منذ 5 ساعات في 17 مارس 2019 - اخر تحديث في 17 مارس 2019 / 16:56

حققت 53 في المئة من الأسهم القطرية نهاية تعاملات اليوم الاحد تراجعاً في أسعارها عند المقارنة بأسعارها في اليوم السابق ما يعادل 24 شركة من أصل 45 شركة جرى تداول أسهمها ، بينما ارتفعت أسعار أسهم 18 شركة، واستقرت 3 شركات، لتتراجع القيمة السوقية للأسهم المدرجة الى 558 بليون ريال بخسارة 3.3 بليون ريال نستبها 0.60 في المئة.



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وبالنظر الى الإجماليات، فنجد تراجعا في قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 86 في المئة الى 194 مليون ريال في مقابل 1.43 بليون لليوم السابق، وهبطت الكمية المتداولة بنسبة 79 في المئة الى 8.3 مليون سهم، في مقابل 39 مليون لليوم السابق، وهبط عدد الصفقات المنفذة بنسبة 52 في المئة الى 4809 صفقات في مقابل 9984 صفقة.

وعاود المؤشر العام للبورصة تراجعه بنسبة 1.08 في المئة من قيمته تعادل 107 نقاط هبوطاً الى 9863 نقطة في مقابل 9971 نقطة اليوم السابق، لترتفع خسارة المؤشر منذ مطلع العام الى 4.23 في المئة.

و طاول الهبوط مؤشرات 9 قطاعات البورصة، تصدرها مؤشر التأمين بخسارة 2.7 في المئة الى 2893 نقطة، تلاه مؤشر الخدمات الخاسر 1.7 في المئة الى 7311 نقطة، ثم ﻣﺅﺷﺭ الصناعة بخسارة نسبتها 1.22 في المئة وبلغت خسارة مؤشر العائد الاجمالي 1.08 في المئة الى 17.81 الف نقطة.

وفي المقابل ارتفع مؤشر العقارات بنسبة 3.84 في المئة تعادل 75 نقطة الى 2037 نقطة، تلاه مؤشر النقل بزيادة نسبتها 1.30 في المئة الى 2254 نقطة.