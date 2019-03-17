شكرا لقرائتكم بورصة الكويت تسجل تراجعاً في معدلات الاداء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض - عبده المهدي | منذ 5 ساعات في 17 مارس 2019 - اخر تحديث في 17 مارس 2019 / 16:54

سجلت بورصة الكويت خلال تعاملاتها اليوم (الأحد) تراجعا في معدلات الاداء التي تشمل قيمة الأسهم المتداولة وكميتها وعدد الصفقات المنفذة، اذ هبطت قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 84 في المئة الى 32 مليون دينار في مقابل 195 مليونا لليوم السابق فيما هبطت الكمية المتداولة بنسبة 66 في المئة الى 162 مليون سهم في مقابل 483 مليونا ، وتراجع عدد الصفقات المنفذة بنسبة 42 في المئة الى 4999 صفقة في مقابل 8604 صفقات.



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وتزامن مع تراجع الاداء، ارتفاعا في مؤشر السوق الاول الذي سجل اكبر زيادة في البورصة بلغت نسبتها 0.13 في المئة تعادل 7 نقاط، صعودا الى مستوى 5674 نقطة في مقابل 5667 نقطة اليوم السابق، فيما ارتفع مؤشر السوق العام 0.07 في المئة تعادل 4 نقاط الى 5351 نقطة في مقابل 5347 نقطة ، وهبط مؤشر السوق الرئيس 0.06 في المئة تعادل 3 نقاط هبوطا الى 4742 نقطة .

وحل سهم « برقان » في صدارة الاسهم الرابحة ، بعد ارتفاع سعره بنسبة بلغت 3.43 في المئة، وصولاً إلى 332 فلس، من تداول 8.4 مليون سهم، بلغت قيمتها 2.78 مليون دينار، نُفذت من خلال 147 صفقة.

وسجل سهم « ميزان » أكبر خسارة بين الاسهم ، بعد تراجع سعره بنسبة بلغت 1.03 في المئة، هبوطا إلى 480 فلس، من تداول 3 الاف سهم، قيمتها بلغت 1.49 الف دينار، نُفذت من خلال 9 صفقات .

وسجل سهم « خليج ب » أكبر سيولة متداولة بلغت 7 ملايين دينار، ارتفع سعره خلالها بنسبة 1.02 في المئة الى 296 فلس، جاءت من تداول 23.8 مليون سهم.