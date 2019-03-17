شكرا لقرائتكم بدء اكتتاب الأفراد في "المعمر لأنظمة المعلومات" اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض - عبده المهدي | منذ 7 ساعات في 17 مارس 2019 - اخر تحديث في 17 مارس 2019 / 14:44

ينطلق اليوم (الاحد) الاكتتاب العام لشريحة الأفراد في أسهم شركة المعمر لأنظمة المعلومات، والذي يعد أول طرح من نوعه في أنشطة أنظمة المعلومات في المملكة، ويبلغ رأس مال الشركة الحالي 160 مليون ريال، حيث تم طرح 4.8 مليون سهم تمثل 30 في المئة من إجمالي أسهم شركة المعمر لأنظمة المعلومات على المستثمرين من المؤسسات من خلال عملية بناء سجل الأوامر، وتم تخصيص 480 ألف سهم منها للمكتتبين الأفراد، تمثل نسبة 10 في المئة من إجمالي أسهم الطرح، بسعر 45 ريالاً للسهم الواحد، ومن المقرر أن يستمر الاكتتاب لمدة خمسة أيام كاملة تنتهي بنهاية دوام يوم 14/07/1440هـ، (الموافق 21 أذار/ مارس الجاري.



وأفاد الرئيس التنفيذي لشركة السعودي الفرنسي كابيتال، المستشار المالي لعملية الاكتتاب العام، وليد فطاني، بأن الجهات المستلمة ممثلة في البنك السعودي الفرنسي، بنك الرياض، البنك السعودي البريطاني (ساب) أتمت استعداداتها وأنها تعمل على تسخير كافة الإمكانات التي ستتيح للمكتتبين الأفراد إجراء الاكتتاب عبر فروعها المنتشرة في أنحاء المملكة وعبر الوسائل الإلكترونية المتعددة التي تتيحها الجهات المستلمة على مدار الساعة طوال مدة الاكتتاب. ولفت إلى أن نشرة الإصدار الخاصة بالاكتتاب تم نشرها على مواقع هيئة السوق المالية ، وموقع شركة المعمر لأنظمة المعلومات ، وموقع السعودي الفرنسي كابيتال ، المستشار المالي ومدير الاكتتاب ومدير سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهد التغطية للطرح العام للشركة.وينبغي على المكتتب الفرد تحديد عدد الأسهم التي يرغب بالتقدم للاكتتاب فيها في نموذج طلب الاكتتاب، ولن يقبل الاكتتاب بأقل من 10 أسهم أو بكسور الأسهم، وأي اكتتاب في الأسهم فوق ذلك يجب أن يكون بمضاعفات العشرة، بينما يبلغ الحد الأقصى لاكتتاب الأفراد 250 ألف سهم من الأسهم المطروحة.

و أوضح رئيس مجلس إدارة شركة المعمر لأنظمة المعلومات، خالد عبدالله المعمر، أن الشركة تسعى إلى تعزيز قدراتها من الخبرات الوطنية في مجالات الخدمات الاحترافية، التركيب، الصيانة ، البرمجة المتطورة والتقنيات الحديثة، للإسهام بشكل أكبر في المرحلة الحالية التي تعتبر بالغة الأهمية بالنسبة للسعودية التي تسعى إلى تحقيق أهداف برنامج التحول الوطني 2020، ورؤية المملكة 2030، التي تضع الشركات السعودية ضمن قائمة أكثر الشركات ابتكاراً في الشرق الأوسط، وتتيح لها أن تمسك بزمام القيادة في مسيرة التحوّل الرقمي في المملكة، وتحقيق النمو الاقتصادي المدفوع بالابتكار.