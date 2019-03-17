شكرا لقرائتكم 3000 زائر لطائرة الإمارات الإرباص A380 في المعرض الدولي للطيران في السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض – "الحياة" | منذ 19 ساعة في 17 مارس 2019 - اخر تحديث في 17 مارس 2019 / 14:16

استضافت طائرة الإمارات الإيرباص A380 أكثر من 3000 زائر خلال أول معرض دولي للطيران في المملكة العربية السعودية الذي يمتد لثلاثة أيام. وكانت طائرة الإمارات A380 الأضخم خلال المعرض.



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وتشرفت الطائرة و طاقمها بزيارة رئيس مجلس إدارة وكالة الفضاء السعودية الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، حيث كان في استقباله الشيخ ماجد المعلا، نائب رئيس أول طيران الإمارات لدائرة العمليات التجارية، الذي اصطحبه في جولة تعريفية.

وتمكن المتخصصون في صناعة الطيران وعامة الزوار من الاطلاع على الطائرة التي تعد الأكبر في العالم، وما تقدمه من منتجات وخدمات مميزة.

وضمت طائرة الإمارات 14 جناحاً خاصاً في الدرجة الأولى، و76 مقعداً يتحول إلى سرير مستوٍ في درجة رجال الأعمال و429 مقعداً مريحاً مع مساحات رحبة بين الصفوف في الدرجة السياحية، إضافة إلى الشاور سبا والصالون الجوي بتصميمه الجديد.

وتشغل طيران الإمارات حالياً طائراتها A380 إلى 50 وجهة حول العالم، كما سيّرت طائرة A380 مرتين إلى الرياض. ويضم أسطول الناقلة حالياً 109 طائرات من هذا الطراز.