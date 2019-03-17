الان تتابع نوفاك: المباحثات ضرورية في مايو لتحديد الخطوات التالية لأوبك+ والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل وكالات- الخليج 365
قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، اليوم الأحد، إنه من الضروري إجراء مباحثات في مايو، لتحديد الخطوات المستقبلية بشأن اتفاق إنتاج النفط بين أعضاء أوبك وحلفائهم من كبار مصدري الخام خارج المنظمة فيما يعرف باسم أوبك+.
ونقل بيان نشرته وزارة الطاقة في أذربيجان، تصريحات نوفاك، وذلك قبل اجتماع لأعضاء أوبك ومنتجي النفط خارجها، غدا الإثنين، في باكو.
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