وزيرة الاستثمار: إنشاء 7 مناطق حرة جديدة في المحافظات

قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، اليوم الأحد، إن الوزارة تعمل على إنشاء 7 مناطق حرة جديدة في المحافظات من أجل جذب المزيد من المستثمرين، وزيادة الصادرات.

وأشارت الوزيرة، في تصريحات صحفية خلال جولتها بمحافظة بورسعيد، إلى أن خطة الوزارة تتضمن إنشاء مناطق في المنيا وجنوب سيناء والإسماعيلية الجديدة والحرفيين بالجيزة وجمصة بالدقهلية، وأسوان، وكفر الشيخ، ومن المنتظر أن تتضمن المناطق السبع أكثر من ألف مشروع، ويساهموا في توفير نحو 120 ألف فرصة عمل.

وأكدت وزيرة الاستثمار على أن الوزارة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ستواصل الإصلاحات التشريعية من أجل توفير الظروف المواتية لتشجيع الاستثمار ومواكبة التشريعات الاقتصادية العالمية التي تهدف إلى تحسين بيئة الاستثمار الداخلي، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

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