الان تتابع رئيس نوفاتك: نقترب من اتفاق مع أرامكو على مشروع غاز مسال بالقطب الشمالي والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل وكالات- الخليج 365
قال ليونيد ميخيلسون الرئيس التنفيذي لشركة الغاز الروسية العملاقة نوفاتك، اليوم الأحد، إنه ناقش مشروع الغاز الطبيعي المسال-2 في القطب الشمالي التابع للشركة مع وزير النفط خالد الفالح، ويمكن توقع اتفاق قريبا.
وأضاف ميخيلسون: “نجري محادثات مع أرامكو السعودية” بشأن مشروع الغاز الطبيعي المسال-2 في القطب الشمالي.
أعتقد أننا سنحصل على شيء ملموس في الأشهر المقبلة، مشيرًا إلى أنه لا يتوقع تغير أسعار الغاز المسال العالمية بعد تدشين المشروع.
وذكر “ميخيلسون”، على هامش اجتماع لأعضاء أوبك وعدد من كبار مصدري النفط الآخرين في باكو أن ما يعرف باسم “أوبك للغاز”، وهي منظمة فضفاضة تضم عددا من كبار منتجي الغاز الطبيعي في العالم، ستزداد قوة في أسواق الطاقة العالمية.
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