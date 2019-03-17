وزيرة الاستثمار: تقديم كافة خدمات المنطقة الحرة في بورسعيد إلكترونيا

قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، اليوم الأحد، إن أعمال التطوير بالمناطق الحرة تتم وفق أعلى النظم العالمية، في إطار التسهيل على المستثمرين، وذلك بالبدء في مشروع ميكنة إجراءات العمل بالمناطق الحرة.

وأوضحت الوزيرة، في تصريحات صحفية خلال جولتها ببورسعيد، أن الميكنة ستتم من خلال تقديم كافة خدمات المناطق الحرة من على موقع الوزارة، ما يوفر الكثير من الوقت والجهد وسرعة إنهاء الإجراءات بشكل غير مسبوق.

وأشارت وزيرة الاستثمار إلى أنه يجري ميكنة إجراءات العمل على كافة المناطق الحرة الحالية، حيث يهدف نظام الميكنة إلى ربط قواعد بيانات المشروع الواحد بين إدارات المنطقة المختلفة، وإحكام الرقابة على المشروعات لمنع أي محاولة للتهريب تكون ناتجة عن تكرار بيانات رسائل الصادر والوارد.

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