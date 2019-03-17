شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر يغلق منخفضًا بتداولات 3 مليارات ريال والان نبدء بالتفاصيل
وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 135 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 94 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 85 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 92 شركة على تراجع.
كما أغلق مؤشر الأسهم الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعًا 4.42 نقطة ليقفل عند مستوى 3685.74 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 900 ألف ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 54 ألف سهم تقاسمتها 128 صفقة.
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