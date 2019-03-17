شكرا لقرائتكم خبر عن "حساب المواطن": 4 خدمات عبر تطبيق جديد والان نبدء بالتفاصيل

أطلق برنامج حساب المواطن تطبيق للهواتف والأجهزة الذكية من باب التسهيل والتيسير على المواطنين ولتمكينهم من الاطلاع على بياناتهم لمعرفة تفاصيل الدفعات المالية، ومعلومات وتفاصيل الطلب إلى جانب التعرف على دراسة حالة الأهلية والاعتراض وكذلك الاطلاع على بيانات المستفيد.

ويأتي إطلاق التطبيق من ضمن الإجراءات التطويرية وتفعيل الخدمات التقنية الحديثة.

وأوضح المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن سلطان القحطاني, أن إطلاق التطبيق يُعد خطوة لتحسين ورفع جودة الخدمة ومواكبة للتغيير في ظل التطور التقني واستغلال التقنية في سبيل توفير وقت وجهد المستفيدين، كما يتميز التطبيق بسهولة الاستخدام والتنقل من أيقونة لأخرى مما يساعد المستفيدين من تصفح حساباتهم ومتابعة تفاصيل الدفعات الخاصة بهم ونتائج الأهلية لكل شهر بالإضافة لخدمات أخرى دون الحاجة لاستخدام الأجهزة الحاسوبية.

وأفاد أنه يمكن للمستفيدين استخدام التطبيق وتنزيله عبر هواتفهم الذكية والتي تعمل بنظام "آي أو إس" عبر هذا الرابط: https://goo.gl/bbvNhR , كما يمكن لمستخدمي نظام الأندرويد تنزيل التطبيق من خلال الرابط الآتي: https://goo.gl/wmRwA2 .