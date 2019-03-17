الان تتابع الأسهم السعودية ستستقطب 20 مليار دولار تدفقات خاملة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل من المرجح أن يجذب انضمام السعودية لمؤشرات رئيسية لأسواق الأسهم الناشئة من غد الإثنين، نحو 20 مليار دولار من تدفقات الصناديق الخاملة.

وستكون السعودية أكبر إضافة حديثة للمؤشرات العالمية وأكبرها مؤشر ام.اس.سي.آي للأسواق الناشئة الذي تنضم إليه في مايو، وسيمنح ام.اس.سي.آي الممكلة وزنًا يبلغ 2.7%، أي في منزلة بين روسيا والمكسيك.

وتأمل السعودية، أن يعزز الانضمام، الذي يبدأ يوم الإثنين، بدخول مؤشر فوتسي للأسواق الناشئة، مسعاها لأن تصبح وجهة رئيسية لرأس المال الأجنبي.

ويقدر محللون، أن ذلك كفيل بأن يسهم في جذب نحو 20 مليار دولار من تدفقات الصناديق الخاملة في 2019.

وسيفضي ذلك لزيادة الملكية الأجنبية من نحو 2%، وهي من أقل النسب في المنطقة، إلى 6%، وفقا لتقديرات المال كابيتال.

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وقال ألكسندر ردمان، رئيس استراتيجية أسهم الأسواق الناشئة العالمية في كريدي سويس “الوزن التناسبي الأولي علي المؤشر البالغ 2.7% (بالنسبة لمؤشر ام.اس.سي.آي) أكبر كثيرا من عمليات الضم السابقة للمؤشر في العقد المنصرم.

“في ضوء أن الأصول التي تديرها الصناديق الخاملة في الأسواق الناشئة أكبر بكثير منها أثناء انضمامات سابقة للمؤشر، فهذا يعني أنه سيكون هناك كم كبير من المشتريات الأجنبية الصافية للأسهم السعودية”.

ويقول المحللون، إن خطى المستثمرين لبناء مراكز مسبقة قبل بدء إجراءات الضم كانت بطيئة لكن أرقام كابيتال تعزو ذلك إلى القلق بشأن تأجيل مشروعات عملاقة والقيود المالية في المملكة والتقييمات المرتفعة للشركات المدرجة في السعودية والمخاوف من أن يؤدي بيع أصول حكومية إلى فائض في المعروض بسوق الأسهم.

وقال إدوارد إيفانز، مدير محفظة الأسواق الناشئة في مجموعة أشمور: “كما لوحظ في كثير من الأسواق الأخرى الآخذة بالنهوض، فإن عملية الإصلاح ليست سلسة دائمة”.

وتابع: “رأينا ذلك في السعودية في الأسلوب غير التقليدي نوعا ما لصناعة القرار هناك في السنوات القليلة الماضية، ومن المأمول أنه مع اندماج المملكة أكثر في الأسواق المالية العالمية، ستصبح هناك إمكانية أكبر للتنبؤ بالسياسات”.