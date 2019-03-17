الان تتابع تويوتا تستدعي 3643 سيارة في الصين لعيوب بالإطارات والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل وكالات- الخليج 365
تعتزم شركة تويوتا اليابانية لصناعة السيارات، استدعاء 3643 سيارة في الصين لمخاوف بشأن السلامة على خلفية عيوب في الإطارات، وفقا لما ذكرته مصلحة الدولة لتنظيم السوق بالصين.
وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة “شينخوا”، اليوم الأحد، أنه وفقا لخطة الاستدعاء التي قدمتها شركة “تويوتا موتور” المحدودة للاستثمار، إلى المصلحة، فإن الإجراء سيشمل 2396 سيارة لكزس (إل.إس500. إتش)، تم إنتاجها في الفترة بين 14 يونيو 2017 و 18 يوليو 2018، بالإضافة إلى 1247 سيارة لكزس (إل.إس350) تم إنتاجها
في الفترة بين 23 نوفمبر 2017 و 18 يوليو 2018.
وتم تزويد المركبات المتضررة بإطارات تسرب الهواء لم يتم تركيبها بشكل صحيح على المحور، وقد يؤدي ذلك إلى ضوضاء غير طبيعية أو اهتزاز السيارة، وفقا لما ذكرته الشركة.
وتعتزم الشركة استبدال الإطارات المعيبة مجانا.
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