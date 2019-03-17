شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق تطبيق حساب المواطن للتسهيل على المستفيدين والان نبدء بالتفاصيل

أعلن برنامج حساب المواطن، عن إطلاق تطبيق للتسهيل على المستفيدين، ويتكن تحميله لأجهزة الآي أو أس عبر رابط goo.gl/bbvNhR ، ولأجهزة الأندرويد عبر الرابط goo.gl/wmRwA2



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