شكرا لقرائتكم خبر عن الاستثمار تعلن بدء التسجيل في مسابقتها «بلا حدود» والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت الهيئة العامة للاستثمار اليوم عن بدء التسجيل في مسابقة "بلا حدود" تحت شعار #سبب_ثامن ليضاف إلى الأسباب السبعة التي سبق الإعلان عنها كأهم الأسباب التي تجعل من المملكة وجهة استثمارية رائدة عالمياً.

وتعد مسابقة " بلا حدود " المسابقة التسويقية الوطنية الأولى من نوعها لتقديم المملكة العربية السعودية كوجهة استثمارية رائدة عالمياً، ومن المقرر أن تستمر حتى 17 أبريل من الشهر القادم.

وكشف وكيل محافظ الهيئة للتسويق والاتصال خالد طاش، أن فرصة المشاركة بالمسابقة متاحة أمام جميع طلاب وطالبات الجامعات السعودية، وكذلك المبتعثين من أبناء وبنات الوطن في الخارج، ابتداءً من اليوم الأحد وتستمر لمدة شهر، لافتاً إلى أن من شأن مسابقة "بلا حدود" إدماج المجتمع الطلابي لاسيما طلبة الاتصال والتسويق في فهم التوجهات الاستراتيجية للمملكة نحو استقطاب الاستثمارات.

وحثّ طلاب وطالبات الجامعات انتهاز هذه الفرصة، والمشاركة بإبداعاتهم في هذه المسابقة الوطنية، لافتاً إلى أنه يمكن للراغبين بالمشاركة زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بالمسابقة www.limitlesssaudi.sa .