جولة وزير التموين تكشف توافر السلع الغذائية بمحافظة كفر الشيخ

تفقد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور إسماعيل عبدالحميد طه محافظ كفرالشيخ إحدى منافذ الشركة العامة لتجارة الجملة إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية “الدلتا ماركت” على هامش افتتاح أعمال تطوير وتحديث مصنع شركة الدلتا لبنجر السكر بمحافظة كفر الشيخ بعد رفع كفاءة طاقة تشغيل المصنع.

واطمأن الوزير على توافر السلع الغذائية، حيث سأل الوزير عن سعر الارز الأبيض المعبأ ووجده بسعر 9 جنيهات والمكرونة بسعر 4 جنيهات زنه 500 جرام واللحوم الطازجة 85 جنيه والدواجن المجمدة 37 جنيه، كما اطمأن الوزير على توافر حميع السلع الغذائية بأسعار مخفضة عن الأسواق الأخرى وبجودة عالية.

رافق الوزير في الجولة كل من اللواء أحمد حسانين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، والدكتور أحمد أبو اليزيد رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا لبنجر السكر والعضو المنتدب واللواء خالد عبد الله رئيس الشركة العامة لتجارة الجملة .

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