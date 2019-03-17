«الشارقة لإدارة الأصول» تستعرض الفرص خلال «إيكرس 2019»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

أعلنت شركة الشارقة لإدارة الأصول، الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة، عن مشاركتها كعارض رئيسي في النسخة السادسة من معرض الاستثمار العقاري «إيكرس 2019» الذي تقام فعالياته تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، خلال الفترة من 19 إلى 21 مارس الجاري في مركز إكسبو الشارقة.

ويعد «إيكرس» منصة مهمة لاستعراض أحدث المشاريع العقارية في الإمارة، وآخر التطورات في عالم العقارات، حيث يلتقي خلاله المطورون العقاريون مع المستثمرين للكشف عن هذه المشاريع والفرص الاستثمارية. وتشارك شركة الشارقة لإدارة الأصول في هذا المعرض بمشروع «واحة الصجعة الصناعية»، وذلك لعرض العديد من الفرص الاستثمارية التي تقدمها، خصوصاً في مجال قطع الأراضي للأغراض الصناعية ومتعددة الاستخدامات ولتجارة التجزئة.

وقال أحمد جمعة المشرخ، المدير التجاري لشركة الشارقة لإدارة الأصول: «تأتي مشاركتنا في هذا المعرض المهم، لإبراز المميزات الفريدة لواحة الصجعة الصناعية التي تقدم فرصاً مجزية وعوائد مرتفعة لفئات واسعة من المستثمرين، حيث تمتلك المقومات كافة التي تؤهلها لأن تصبح أحد أكبر المجمعات الصناعية وأكثرها تقدماً في المنطقة، وتتميز بكونها تقدم فرصة التملك الحر للمواطنين العرب، والإيجار طويل الأمد لمدة 100 عام (حق الانتفاع) للمستثمرين من الجنسيات الأخرى».