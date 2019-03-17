شكرا لقرائتكم خبر عن الشارقة تستهدف المستثمرين الإسبان في الرعاية الصحية والتعليم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

نظم مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر «استثمر في الشارقة» مؤخراً ملتقى أعمال الشارقة - برشلونة، في المدينة الإسبانية برشلونة، بحضور أكثر من 150 مستثمراً وكبار المسؤولين الإسبان، بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين المدينتين، والعمل على توسيع آفاق التعاون بين الجانبين عبر استهداف أهم القطاعات التي تلبي احتياجات المستثمرين الإسبان مثل التعليم والرعاية الصحية.

يأتي تنظيم الملتقى، الذي يعد الأول لمكتب «استثمر في الشارقة» في العام الجاري، على هامش زيارة وفد رفيع المستوى من إمارة الشارقة إلى مدينة برشلونة برئاسة الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، رئيس دائرة العلاقات الحكومية في الشارقة، والتي اختتمت فعالياتها يوم الخميس الماضي، بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية بين برشلونة وإمارة الشارقة على وجه الخصوص، والتعريف بمقومات المناخ الاستثماري في الشارقة الذي يتيح للشركات الإسبانية توسيع أعمالها وفتح المزيد من الأسواق في المنطقة والعالم عبر البوابة الإماراتية.

وحضر الملتقى، كل من الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، رئيس دائرة العلاقات الحكومية في الشارقة، و محمد عبدالله علي الشامسي، قنصل عام الدولة في مدينة برشلونة، ومروان بن جاسم السركال، الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق»، والدكتور عبدالعزيز المسلم، رئيس معهد الشارقة للتراث، والدكتور سعيد مصبح الكعبي، رئيس مجلس الشارقة للتعليم، وعبدالله علي المحيان، رئيس هيئة الشارقة الصحية، ومحمد جمعة المشرخ، المدير التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر «استثمر في الشارقة»، والدكتور عبدالعزيز المهيري، مدير عام هيئة الشارقة الصحية، وعدد من المستثمرين المحليين.

تطوير شراكات قوية

وأعرب الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي عن أهمية الملتقى بين المدينتين، موضحاً أنه يترجم التزام الشارقة بتطوير شراكات قوية مع أبرز المراكز والمؤسسات المالية والاستثمارية من جميع أنحاء العالم، حيث أتاح ملتقى الأعمال بين الشارقة وبرشلونة، عملية تسهيل التبادلات الموجهة نحو تعزيز التجارة والاستثمارات الثنائية، وتبادل وجهات النظر حول كيفية الاستفادة من الطرفين عن المصالح التجارية المتبادلة في ضوء التطورات الاقتصادية الإقليمية والدولية.

وأشاد محمد عبدالله الشامسي، قنصل عام الدولة في مدينة برشلونة، بمبادرة مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر بتنظيم «ملتقى أعمال الشارقة - برشلونة» للمرة الأولى، مؤكداً على أهمية هذه الفعالية الترويجية ودورها في تعريف مجتمع الأعمال الإسباني بالمقومات والإمكانيات الواعدة التي يتمتع بها الاقتصاد الإماراتي كبوابة إلى العديد من الأسواق العالمية.

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وقال مروان بن جاسم السركال:«استطعنا من خلال هذه الزيارة نقل رسالتنا إلى أصدقائنا وشركائنا في برشلونة، عبر استعراض آخر التطورات التي يشهدها اقتصاد الشارقة، ومكانتها التي تشغلها على خريطة الاقتصاد العالمي، وقدرتها على تعزيز مكانتها كسوق عالمية للشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة من شتى أرجاء العالم فضلاً عن كونها ملاذاً استثمارياً آمناً».

استراتيجية متكاملة

وأكد محمد جمعة المشرخ أن الملتقيات التي يعمل على تنظيمها المكتب داخل الإمارة أو خارجها، تأتي في إطار استراتيجية متكاملة تهدف إلى تعزيز موقع إمارة الشارقة الاقتصادي على خريطة الاستثمارات العالمية، عبر عرض أهم الفرص التي تتيحها الإمارة للمستثمرين الأجانب في قطاعات اقتصادية حيوية مثل السياحة والترفيه، النقل والإمداد، والرعاية الصحية، والبيئة، والتعليم، والصناعات الخفيفة، إضافة إلى أهم المشاريع التنموية التي تعمل عليها الشارقة حالياً.

وأوضح المشرخ أن عقد هذا الملتقى جاء بناء على دراسة متطلبات المستثمرين الإسبانيين، ورغبتهم بتوسيع أعمالهم في قطاعات متخصصة للوصول إلى أسواق عالمية عبر منطقة الشرق الأوسط والخليج، مشيراً إلى أن بيئة الأعمال المستقرة في الشارقة استطاعت خلال السنوات الماضية جذب نحو 96 شركة إسبانية تعمل حالياً في المناطق الحرة مثل المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي، ومدينة الشارقة للإعلام (شمس)، والمنطقة الحرة في الحمرية.

وأشار الدكتور عبد العزيز المهيري مدير عام هيئة الشارقة الصحية إلى أن الهيئة تسعى ضمن استراتيجيتها وأهدافها إلى تعزيز سبل التعاون وعقد الشراكات مع مختلف موردي ومقدمي الخدمات الصحية الحكومية والخاصة، في مختلف دول العالم لا سيما إسبانيا حيث تتميز برشلونة بعدد من التخصصات المهمة، الأمر الذي يدفع الكثيرين من سكان دول مجلس التعاون الخليجي للسفر إليها والاستفادة من خبراتها في المجال الصحي، وخصوصاً في علاج العيون.

التسهيلات والحوافز

استعرض كل من محمد جمعة المشرخ، المدير التنفيذي لمكتب «استثمر في الشارقة»، والدكتور عبدالعزيز المهيري، مدير عام هيئة الشارقة الصحية أمام المستثمرين الإسبان، في جلسة نقاشية تحت عنوان «الفرص الاستثمارية في الشارقة»، المزايا الاستثمارية التي توفرها الإمارة للمستثمرين الأجانب وخصوصاً فيما يتعلق بتعزيز الفرص الاستثمارية في مجالات التعاون في قطاع الرعاية الصحية بهدف استقطاب المزيد من الشركات والمؤسسات الصحية المتخصصة للإمارة، وكذلك التسهيلات والحوافز التي يمكن أن تقدم للشركات الناشئة والصغيرة الإسبانية بما يمكنها من تأسيس وتطوير الأعمال في الشارقة. وأكد المشاركون في الجلسة أن توجه الشارقة لتنمية أعمالها مع الشركات الإسبانية في مدينة برشلونة، يأتي ضمن استراتيجية الدولة الهادفة إلى تعزيز الروابط الاقتصادية والتجارية والاستثمارية مع إسبانيا. وقدم المتحدثون المزايا الاستثمارية الذي يمكن أن يستفيد منها المستثمر الإسباني من خدمات معفاة من الضرائب، وفرص استثمار في مناطق حرة متخصصة بقطاعات متنوعة مثل الإعلام، والتعليم، والتجارة، والرعاية الصحية، والبيئة، والتكنولوجيا، والخدمات اللوجستية، إضافة إلى تمويل ودعم الشركات الناشئة، موضحين أن الموقع الجغرافي لإمارة الشارقة يؤدي دوراً محورياً في جذب الاستثمارات الأجنبية.