زخم التقنية يقود أداءً استثنائياً للأسهم.. في بيئة تفاؤل طارئة

عاشت مؤشرات الأسهم العالمية أسبوعاً استثنائياً يمكن تسميته أسبوع «ناسداك»؛ حيث تصدر المؤشر الرابحين بارتفاع هو الأعلى منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي حاصداً 3.78%، مدفوعاً بأداء متميز لقطاع التقنية خاصة شركات الرقائق.

وقد تعرضت الأسهم العالمية لهزة في بداية الأسبوع على خلفية تراجع أسهم شركة «بوينج»؛ بعد حادثة سقوط الطائرة الإثيوبية، إلا أنها لم تتجاوز كونها زوبعة في فنجان؛ حيث ارتدت الأسهم في الأيام الثلاثة الأخيرة بزخم أداء قوي لقطاع التقنية؛ تقوده: «إنتل»؛ و«مايكروسوفت»؛ و«أبل»، التي حققت أسهمها مكاسب يومية زادت على 2%، ما منح المؤشرات فرصة نادرة؛ لتحقيق مكاسب هي الأقوى على أساس أسبوعي منذ ستة أشهر. وكان لافتاً أداء شركات الرقائق، التي سجلت ارتفاعات متتالية، بلغت رقماً قياسياً، يوم الجمعة؛ عندما حلق سهم شركة «برودكوم» بنسبة 8%.

مما عزز هذا المسار التفاؤلي الأنباء التي ترددت حول تحقيق تقدم ملموس في مفاوضات التجارة بين الصين والولايات المتحدة، فضلاً عن بيانات صينية مشجعة، وتفاؤل باستمرار «اللهجة الحمائمية» لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، الذي يعقد اجتماعه الدوري هذا الأسبوع.

وتصدر مؤشر «ناسداك» قائمة الرابحين برقم قياسي على أساس أسبوعي هو الأول منذ شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مستفيداً من زخم أداء التقنية؛ حيث ارتفع بنسبة 3.78% ليغلق عند 7688.53 نقطة، تلاه مؤشر «إس أند بي 500»، الذي تجاوز حد 2800 نقطة، مضيفاً 2.89% في مؤشر على المزاج الإيجابي الذي يسود الأسواق.

وفي آسيا أنهت المؤشرات على ارتفاعات متفاوتة، مستفيدة من بيئة التفاؤل بمفاوضات التجارة وبيانات الاقتصاد الصيني والإجراءات التحفيزية، التي اتخذتها بكين مؤخراً، وقد تقدم مؤشر شنجهاي المركب قائمة الفائزين بمكاسب بلغت 2.02%، مغلقاً فوق 3000 نقطة لأول مرة منذ سبتمبر/أيلول 2016، أما مؤشر نيكاي فقد أضاف 1.75 % ليغلق على 21450.85 نقطة.

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وأوروبياً، تجاوز المستثمرون كل المعطيات المتعلقة بضعف أداء منطقة اليورو وخفض البنك المركزي توقعاته بشأن النمو؛ لتشهد الأسهم موجة تداولات نشطة منحت مؤشر «داكس» الألماني مكاسب بنسبة 2% مغلقاً عند 11685.6 نقطة بينما ارتفع مؤشر فاينانشل تايمز في لندن بنسبة 1.74% منهياً عند 7228.28 نقطة.

وكان لافتاً تراجع معدلات العائد على سندات الخزانة الأمريكية، ما يعكس اطمئنان المستثمرين إلى أن الاحتياطي الفيدرالي سوف يستمر في تشجيع القروض؛ لمنح الاقتصاد مزيداً من الزخم، وهو ما عزز انتقال الأموال إلى الأسهم. وقد تراجعت معدلات العائد على فئة السنوات ال10 إلى ما دون 2.6% لأول مرة منذ ما يقرب من عام لتستقر عند 2.59%، بينما تراجعت نظيرتها الألمانية إلى 0.85%.

صمود الأداء

ورغم تراجع النفط، يوم الجمعة، تحت ضغوط زيادة الإنتاج إلا أنه احتفظ بقوة أدائه، وسط تفاؤل باستمرار خفض إنتاج أوبك، التي تعقد اجتماعاً هذا الأسبوع؛ لتثبيت قرارات الخفض غالباً. وقد أنهى برميل برنت عند 67 دولاراً، بينما استقر سعر الخام الأمريكي الخفيف عند 58.42 دولار.

وسجل الذهب مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي رفعت سعر الأونصة إلى ما فوق 1300 دولار؛ بعد أن تراجعت خلال الأسبوع إلى 1290 دولاراً. وكان لافتاً صعود أسعار معدن البلاديوم المطلوب بشدة في صناعة السيارات لضبط انبعاثات الكربون؛ حيث قررت روسيا وقف تصديره في حين أثارت الإجراءات التحفيزية، التي اتخذتها حكومة الصين مخاوف من ارتفاع طلبها عليه. وارتفعت أسعار البلاديوم بنسبة 24% هذا العام، وبنسبة 90% منذ أغسطس/آب من عام 2018. وقد بلغ سعر الأونصة في تداولات، يوم الجمعة، 1567 دولاراً بزيادة بنسبة 0.19% على أساس يومي.