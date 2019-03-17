«التدريب الإداري الأول» يدعو إلى تنظيم مهنة الاستشارات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

دعا المشاركون في أعمال مؤتمر الاستشارات والتدريب الإداري الأول إلى تفعيل الأطر الناظمة لمهنة التدريب والاستشارات الإدارية وتطوير مناهج التدريب بما يتماشى مع مهارات المستقبل، والاستفادة من المتغيرات التكنولوجية المتسارعة والثورة الصناعية الرابعة في تطوير وسائل التدريب وطرقه، وصولاً إلى تحقيق الخطط والاستراتيجيات لمختلف جهات العمل الحكومي والمؤسسي.

جاء ذلك خلال فعاليات ونشاطات مؤتمر الاستشارات والتدريب الإداري الأول الذي نظمته جمعية الإمارات للمستشارين والمدربين الإداريين على مدى يومين في دبي، وذلك تحت شعار «التسارع التقني ومستقبل التدريب» بحضور نخبة من الأكاديميين والخبراء والمختصين في التدريب الإداري للإجابة عن عدد من التساؤلات المستقبلية المرتبطة بمهنة التدريب الإداري التي تفرضها التطورات التقنية المتسارعة.

وعبر الدكتور علي بن سباع المري، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للمستشارين والمدربين الإداريين عن سعادته بالحضور اللافت الذي شهدته الدورة الأولى من المؤتمر، الأمر الذي يعكس الأهمية المتزايدة لقطاع التدريب والاستشارات، وقال: «هناك حاجة ماسة لتفعيل دور مهنة الاستشارات والتدريب في منظومة العمل المؤسسي، على الرغم من كونها حديثة نسبياً، والمتغيرات التقنية مثل تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة التي باتت جزءاً من منظومتنا التي نعيشها سواء كأفراد أو مؤسسات، تعكس حاجتنا إلى هذه المهنة وتكرس أهميتها المتزايدة، ومن هنا يأتي دورنا في جمعية الإمارات للمستشارين والمدربين الإداريين كجهة رائدة ومعنية بتنظيم هذا القطاع، والعمل على تطويره لضمان الاستفادة منه بالشكل الأمثل، ومتابعة تطبيقاته لزيادة فعاليته والحفاظ على تنافسيته محلياً وعالمياً».