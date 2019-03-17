شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهة الركود العارض لحل مشاكل الاقتصاد المزمنة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

مارتن ساندبو*

بداية التباين في هيكل التركيبة الاجتماعية جاءت نتيجة الأزمة المالية العالمية 2008 والانتعاش البطيء الذي أحرزته الاقتصادات الغربية في محاولاتها الحثيثة للإفلات من تبعات الأزمة.

جذور الاضطراب الاقتصادي المعمق الذي نعيشه اليوم مدفونة في باطن استراتيجيات نمو الاقتصادات الغربية أواخر السبعينات. فبعد ثلاثة عقود من التقارب في مستويات معيشة بين الحضر والريف وتراجع مستويات التفاوت الطبقي، تغيرت هذه الصورة بعد أن تعرضت المدن التي حوت المصانع ووفرت الوظائف، لأزمات متتالية نتجت عنها أضرار بالغة.

ومن الواضح أن هذا التغير على المدى الطويل له أسباب هيكلية عميقة. إنه أمر طبيعي أن يعتقد الناس أن العولمة سبب مهم لما حدث وإن كان هذا الاعتقاد غير صحيح. إلا أن هناك عاملاً آخر يجب التركيز عليه وهو أن السياسات الاقتصادية الشمولية التي تقتصر على معالجة تقلبات الدورة الاقتصادية، لا تصلح لمعالجة المشكلات الناتجة عن التباين الهيكلي رغم أنها مهمة في مجالات أخرى.

ولكن هذا القياس قد ينطوي على خطأ أيضاً. فبداية التباين في هيكل التركيبة الاجتماعية جاءت نتيجة الأزمة المالية العالمية عام 2008 والانتعاش البطيء الذي أحرزته الاقتصادات الغربية في محاولاتها الحثيثة للإفلات من تبعات الأزمة، وطال الوقت على أولئك الذين تضرروا بشدة كي يلتقطوا أنفاسهم. ولا شك في أن طريقة إدارة الحكومات للدورة الاقتصادية يمكن أن يكون لها آثار هيكلية طويلة الأجل وفيما يلي أبرز الأسباب:

أولاً، تقلبات الاقتصاد الكلي ليست عشوائية. فعلى الأغلب يتم تسريح شريحة العمال التي هي على هامش سوق العمل أولاً في حالة الركود ويقضون أطول فترات البطالة. وهذا يشمل الموظفين في نهاية طرف التغير الاقتصادي المدفوع بالتطور التقني، خاصة أولئك الذين تم توظيفهم على شهادات تعليم متدن والذين كانوا سيجدون في وقت سابق وظائف في مجال تصنيع التكنولوجيا الدنيا. وبعبارة أخرى، فإن تكرار حالات الركود وتعمقها أكثر مما هو متوقع، يؤذي هذه الشريحة شبه المهملة التي تتحمل بالتالي عبء سوء إدارة الاقتصاد.

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وتظهر الأرقام الإحصائية أن فترات البطالة للشريحة التي تحمل شهادات تعليمية عليا أدنى منها لدى أولئك الذين يحملون شهادات تعليم أدنى في فرنسا وعدد من دول الاتحاد الأوروبي. وعندما يبدأ الركود ترتفع نسبة البطالة بين الشريحة الأقل تعليماً وتتسع فجوة بطالتهم ما يعني أنهم يفقدون وظائف بوتائر أسرع، ويعودون إلى العمل بوتائر بطيئة. ولا تنكمش تلك الفجوة إلا بعد أن يكتمل الانتعاش لأنهم يستبدلون أحياناً بكوادر من حديثي التخرج من ذوي الكفاءات الأعلى.

ثانياً، يمكن أن تكون لنوبات البطالة آثار دائمة. فالشباب الذين يجبرون على البحث عن وظيفة لأول مرة وتصادف فترة الركود، يعانون انخفاض الدخل على المدى الطويل بسبب ضعف الأجر عند بداية حياتهم المهنية. وجاء في دراسة بهذا الخصوص أعدها الباحث تيم هارفورد: «عند التدقيق في شريحة الشباب الذين دخلوا سوق العمل في الولايات المتحدة بين عامي 1976 و2015، نجد أن كل مجموعة تعاني ضرراً دائماً في حال اضطروا إلى العثور على فرصة عملهم الأولى خلال فترة الركود، واللافت أن المجموعات الأقل تعليماً تعاني أكثر ولزمن أطول».

ثالثاً، تميل الاقتصادات المعرضة لتقلبات الدورة الاقتصادية إلى النمو ببطء شديد بمرور الوقت. وقد تم توثيق هذا من قبل صندوق النقد الدولي.

ففي تقرير الرقابة المالية لعام 2015، قدم الصندوق دليلاً على أن الاستقرار المالي - حيث تتباعد فترات العجز خلال دورة الاقتصاد من أجل تسهيل الطلب الكلي - يجعل النشاط الاقتصادي أقل تقلباً، ويقلص نوبات التذبذب في الإنتاج بما يعزز زيادة النمو على المدى الطويل.

وبعبارة أخرى، فإن الفشل في إدارة الدورات الاقتصادية على المدى القصير، يضعف قدرة الاقتصاد على تحقيق النمو المستدام على المدى الطويل.

رابعاً وأخيراً، يمكن القول إن نمو الإنتاجية يعتمد في الغالب على الدورة الاقتصادية. فمعدلات الإنتاجية تتحسن أيام الطفرة بسبب زيادة الاستثمار في رأس المال ولأن الشركات تنجح في استقطاب المزيد من العمال والخبرات التي لديهم.

وهذه فائدة للاقتصاد ككل، ولكن من خلال زيادة الناتج الاقتصادي، يتوفر للحكومات المزيد من الموارد لمساعدة الشريحة الأقل دخلاً.

صحيح أن التباين في أداء الاقتصادات الغربية يعتبر مشكلة هيكلية تتطلب حلولاً تفصيلية طويلة الأجل، لكن معالجة الركود الخجولة على المدى القصير تزيد المشكلة تعقيداً لتصبح الحلول أكثر صعوبة.

* خبير اقتصادي