لماذا تفشل الشركات الناشئة؟

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إن إطلاق مشروع جديد ليس بالأمر السهل، حيث يتطلب التفكير في كثير من الأشياء واتخاذ قرارات ستكون مصيرية في نهاية المطاف، وقد تتسبب الضغوط والمسؤوليات في اتخاذك قرارات متسرعة يمكن أن تضر بإمكانياتك للنجاح أو تقوّض جهودك على أقل تقدير.

وعلى الرغم من عدم وجود خطة مضمونة لتحقيق النجاح في عالم الشركات الصغيرة والناشئة، إلا أن هناك العديد من الأخطاء الشائعة والخطيرة التي يرتكبها العديد من أصحاب الأعمال الجدد والتي قد تؤثر سلباً في أعمالهم.

وإليك فيما يلي مجموعة من الأخطاء الأكثر شيوعياً والتي عليك تجنبها:

1-عدم الاستعانة بشبكة علاقاتك

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يرفض بعض رواد الأعمال الناشئين طلب المساعدة، حيث يخشى بعضهم من تلقي نصيحة خاطئة قد تضر عمله، ويرى البعض أن طلب النصيحة قد يضر بصورته كرائد أعمال جديد، لذلك فإنهم يرفضون الاستعانة بشبكة علاقاتهم الممتدة مفضلين البحث والتجريب.

2-إغفال الموقع

إذا كان منتجك يقدم خدمة ممتازة، ولديك العديد من الشبكات والعلاقات القوية، وبجانب هذا تتمتع بتمويل جيد، فما الحاجة إذاً إلى الموقع المناسب؟ حسناً، إذا كنت تفكر بهذه الطريقة، فأنت بدون شك تنتمي إلى نسبة ال 9% التي تتعرض مشاريعهم للخسارة، فالموقع يلعب دوراً مهماً في نجاح أي مشروع، فكلما كان الموقع قريباً من الفئة المستهدفة، نشطت نسبة مبيعاته بشكل كبير.

3-عدم دراسة السوق

لا يحتاج منك السوق أن تخترع منتجاً خرافياً وغير مألوف، بل كل ما يحتاجه أن تقوم بدراسة متطلبات جمهورك جيداً وأن تقدمها له، حتى لو كان ذلك من خلال الاعتماد على منتج منسوخ، أو فكرة تم تقديمها من قبل. يقول براين تريسي في كتابه «كيف تصبح ثرياً بطريقتك الخاصة؟»، إن 80% من المشاريع القائمة في الولايات المتحدة قامت على أفكار منسوخة لمشاريع تم إنتاجها من قبل.