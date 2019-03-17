«روّاد» تحفّز مناخ ريادة الأعمال في الشارقة

تسعى مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «روّاد» إلى تهيئة المناخ التحفيزي لريادة الأعمال في إمارة الشارقة من خلال إطلاق برامج ومبادرات التدريب والاستشارات الرامية إلى إعداد وبناء وتطوير مهارات ريادة الأعمال لدى الشباب المواطنين، وتنمية كفاءاتهم وقدراتهم المهنية، وتحويل أفكارهم إلى واقع ملموس، وتمكينهم من مزاولة أعمالهم بالشكل الأمثل، وذلك بمختلف النشاطات والقطاعات في الإمارة. مرتكزة على رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في تنمية قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالإمارة، وإعداد الشباب المواطنين ليصبحوا رجال أعمال ناجحين، قادرين على البدء بمشاريعهم.

ارتفاع أعداد المنتسبين

وكشف حمد المحمود، مدير مؤسسة «روّاد»، أن إجمالي عدد المشتركين في برامج «روّاد» التدريبية وصل منذ تأسيس المؤسسة إلى 4000 متدرب من روّاد الأعمال من مختلف إمارات الدولة، لافتاً إلى أن «روّاد»حرصت منذ البداية على تطوير وتنويع المحتوى التدريبي، بحيث شملت برامج مخصصة للمبتدئين في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة، تهتم بسبل تأسيس المشروع الصغير، مثل «كيفية بدء المشاريع الصغيرة»، و«إعداد دراسات الجدوى للمشاريع» و«المهارات القيادية والإدارية» و«الإبداع والابتكار في المشاريع الصغيرة والمتوسطة»، بالإضافة إلى برامج أخرى أكثر تقدماً توجّه رائد الأعمال صاحب المشروع القائم إلى سمات إدارة وتطوير المشاريع الصغيرة، مثل «التسويق الابتكاري»، و«سبل تطويرالمشروع الصغير».

برامج الدبلوم

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وفي عام 2011، بدأت «روّاد» بإطلاق عدد من برامج الدبلوم المتخصصة مثل «دبلوم إدارة المشاريع الصغيرة والمتوسطة» المعني بتفاصيل الإدارة الناجحة للمشاريع الريادية مالياً وتنظيمياً وتسويقياً. وكذلك تقدمت «روّاد» بأول دبلوم في ريادة الأعمال الصناعية في عام 2013 بغرض تبديد المخاوف السائدة حول الاستثمار في المجال الصناعي وتشجيع روّاد الأعمال محلياً على اقتحام هذا المجال. وفي عام 2017 أطلقت المؤسسة النسخة الأولى من «دبلوم إدارة المطاعم» حيث قامت بسلسلة من الدراسات التسويقية على القطاعات الرائدة في الدولة وجاء قطاع المطاعم في المرتبة الأولى ضمن القطاعات المدروسة، وبناء على ذلك خططت المؤسسة لإطلاق دبلوم مهني في كيفية إدارة المطاعم، يستهدف المواطنين من أصحاب الأفكار المهتمين بقطاع المطاعم أو من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة القائمة. إضافة إلى ذلك أطلقت المؤسسة «برنامج الماجستير المصغّر في الاقتصاد وريادة الأعمال»، والذي ينفذ على مدار خمسة عشر يوم عمل مكثفة تتضمن مئة ساعة تدريبية ما بين ورش العمل، والتطبيقات العملية، والتكليفات، والدراسات الميدانية، حيث يقوم المشاركون في البرنامج بإعداد بحث التخرج بالمشاركة مع مجموعة العمل التي عملوا معها خلال أيام التدريب في التكليفات العملية، وذلك بغرض إثراء المعرفة لديهم.وأوضح المحمود أن عدد البرامج التدريبية التي تم تنفيذها في 2018 وصل إلى 22 برنامجاً بزيادة خمسة برامج عن 2017، شارك فيها 511 رائد ورائدة أعمال بزيادة 12% وبواقع 245 ساعة تدريبية بزيادة 60% بالمقارنة مع 2017. كما تم إطلاق وتنفيذ خمسة برامج دبلوم مهني شارك فيها 50 رائد ورائدة أعمال، فيما بلغ إجمالي ساعات التدريب التي قُدمت في البرامج الخمسة 250 ساعة.

استشارات متخصّصة

وأضاف المحمود: «استطاعت «روّاد» في السنوات العشر الأخيرة أن تكون الحاضنة الرئيسية لروّاد الأعمال المواطنين في إمارة الشارقة من خلال ما تقدّمه كذلك من خدمات استشارية ذات كفاءة عالية ومتخصصة تلبي متطلبات سوق العمل».

171 استشارة

وارتفع عدد الاستشارات المتخصصة المقدمة من قبل «روّاد» من 73 استشارة في عام 2017 إلى 171 استشارة في 2018، ليصل إجمالي عدد الاستشارات التي قدمتها «روّاد» إلى أعضائها منذ تأسيسها في 2005 إلى 1341 استشارة، وذلك في الاستشارات الإدارية والمالية والتسويقية.