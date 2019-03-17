شكرا لقرائتكم خبر عن 6 أسباب وراء تجاهل الأسهم ل «مغريات» أساسيات الشركات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

لا تزال الشركات المحلية المدرجة في الأسهم تتميز بأساسيات مغرية للغاية، ومكررات ربحية هي الأرخص منذ سنوات، إلا أن الأداء الراهن لم يكن مقنعاً بالشكل المطلوب، على الرغم من التوزيعات والسيولة في الأسابيع القلية الماضية، والتي سرعان ما عادت للتراجع التدريجي.. لماذا؟.

لخص خبراء الأسهم هذا التساؤل، في عدة نقاط، منها: أن نتائج الربع الرابع لم تكن ضمن التوقعات، ومكررات الربحية لم تعد كما في السابق، وتزامن ذلك مع تراجع الثقة، وضعف الشفافية، وبقاء العديد من المستثمرين في أسهم غير قادرين على التصرف فيها، خشية عدم وقوعهم في خسائر.

واقترح الخبراء أن تعيد الجهات المختصة إعادة دراسة الملاءة المالية، لشركات محلية وأخرى مزدوجة الإدراج، لكي لا تتحول أسواقنا إلى أسواق لشركات متآكلة في رؤس أموالها، مع ضرورة أن يعاد ضخ جزء من الاستثمارات الخارجية في أسواقنا لمعالجة الخلل الحاصل.

وأشاروا إلى أن حالة الخوف والقلق والتردد تراكمت في أسواقنا منذ عدة سنوات، بسبب أداء الشركات ومشاكلها، حيث كرست هذه الشركات التداول الخاطف والسريع، وافتقدت النفس الطويل، مطالبين بإضافة قطاعات أخرى مهمة غير ممثلة في الأسهم.

ضغوط التوزيعات

وأفاد المحلل المالي عميد كنعان، بأن أداء الأسهم الأسبوعي كان متفاوتاً وغير مريح للمستثمرين، بسبب عدم وضوح الرؤية مجدداً، إلى جانب تأثير ضغوط التوزيعات واستحقاقاتها، خاصة ل«بنك دبي الإسلامي»، مما ضغط بشكل ملحوظ على مؤشر السوق.

وشدد كنعان على أن مكررات الربحية هي الأرخض في سوق دبي منذ نحو 5 سنوات تقريباً. وعلى الرغم من ذلك، فإن الأداء ظل غير مقنع، خاصة مع الضبابية التي تشوب الأسواق، تزامناً مع التوزيعات والنتائج الجيدة للشركات القيادية.

وقال كنعان: «لوحظ إيقاف التداولات على إحدى الشركات مزدوجة الإدراج في سوق الكويت، وهي «إثمار»، مما يتطلب من الجهات المختصة إعادة النظر في طريقة اختيار الأسهم المدرجة في هذا النظام، وذلك من أجل حماية المستثمرين، خاصة أن أسهم بعض الشركات المدرجة ذات المشاكل المتعددة سواء في إداراتها أو خسائرها المتراكمة، أساءت إلى أسواقنا المالية، في وقت من المفترض فيه أن يكون هناك تقييم على المدى البعيد لطلبات الإدراج، لاسيما الإدراج المزدوج، ومدى ملاءاتها المالية، من حيث جودة الأصول وغيرها، لكي لا تتحول أسواقنا إلى أسواق لشركات متآكلة في رؤس أموالها».

وعلى صعيد الشفافية، قال كنعان: «مع الجهود المبذولة لترقية الأسواق المحلية، نحتاج لمزيد من الشفافية، خاصة مع العامل الجديد الذي ظهر مؤخراً، في عدم تمكننا من استخراج ملكية الشراء الأجنبي في سوق دبي تحديداً، بعد أن تم دمج ملكية الأجانب مع ملكية العرب والخليجيين».

وبيّن كنعان أن الأسهم لا تزال تستحوذ على فرص استثمارية جيدة في ظل إغراءات الأسعار، إلا أن الشكوك المتعلقة بالثقة والشفافية هي العامل المؤثر في المؤشرات، وانعكس هذا الأمر على أحجام السيولة المتواضعة، مقارنة مع الأسبوع الأسبق، إذا ما خصمنا منها «سيولة الصفقات الخاصة».

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نتائج الربع الرابع

وعلّل وليد الخطيب، مدير شريك في شركة جلوبال لتداول الأسهم والسندات، السبب في الأداء غير المقنع للأسهم، على الرغم من مغريات أساسيات الشركات، بأن نتائج الربع الرابع لم تكن ضمن التوقعات؛ بل إن جزءاً منها جاء سلبياً وحقق خسائر، ولم تعد مكررات الربحية كما هي في السابق، بفعل نتائج هذه الشركات.

وتابع الخطيب: «هذا الموضوع عكس ضعف الثقة في السوق، في ظل ما نشهده من حالة نفور في أسواقنا، والسبب أن جزءاً من المستثمرين معلقين بمراكز مالية لا يستطيعون الخروج منها، خشية الوقوع في خسائر، والبعض الآخر قريب من «المارجن كول»، وإذا حاولوا القيام بتبديل المراكز فسيتكبدون خسائر أيضاً، كما أن الخارجين من السوق لم تعد عندهم القدرة على تحمل خسائر جديدة في حال العودة إلى السوق».

التداول الخاطف

وقال وضاح الطه المحلل المالي: «حالة الخوف والقلق والتردد تراكمت في أسواقنا منذ عدة سنوات، بسبب أداء الشركات ومشاكلها، حيث كرست هذه الشركات التداول الخاطف والسريع، وافتقدت الأسواق النفس الطويل، مع ملاحظة الانطلاقة الجيدة في فبراير/‏شباط الماضي، وما لبثت أن جرت عمليات جني أرباح سريعة».

وأضاف الطه أن هناك فرصاً جيدة بمعايير متفق عليها من حيث توزيعات الأرباح والأداء الجيد، وأيضاً التدفقات النقدية، بيد أننا لم نلاحظ تمركزاً استثمارياً نتيجة هذه الإيجابية، وذلك في ظل وجود ثقافة استثمارية متواضعة لدى بعض المستثمرين، مشدداً على أهمية ضخ جزء من الاستثمارات الحكومية والخاصة التي توجهت إلى الخارج باتجاه أسواقنا المحلية.

وبيّن الطه أن السوق المحلي يحتاج إلى دماء جديدة، مع وجود خلل أساسي مهم، بالنظر إلى أن السوق المحلي لا يمثل أساسيات الاقتصاد الكلي، مطالباً بإضافة قطاعات أساسية غير ممثلة في الأسهم مثل: قطاع السياحية، وتجارة التجزئة، وغيرها.

وتناول الطه عاملاً آخر أثر سلباً في الأسهم، وتمثل في ضعف «حوكمة» الشركات، مشيراً إلى أن «الحوكمة» واجب أخلاقي ووطني ومجتمعي، حيث يجب أن تتحول إلى ثقافة مؤسساتية، كي تكون مقنعة لجميع الأطراف، مضيفاً أن مسألة «الحوكمة» مهمة لمجالس الإدارات، ويجب أن تكون أكثر فاعلية.

الأسهم القيادية

بدوره، قال إياد البريقي، المدير التنفيذي لشركة الأنصاري للخدمات المالية: «شهدت الأسواق خلال الأسبوع الماضي، ضغوطاً من استحقاق توزيعات الأرباح لعدد من الأسهم القيادية.

وهوّن البريقي من هذه التراجعات، لا سيما أنها لم تكن حادة أو مقلقة؛ بل مصحوبة بحجم سيولة طبيعي بنفس معدل الفترات السابقة، على الرغم من تنفيذ صفقات خاصة على بعض أسهم الشركات، وهي عبارة عن عمليات تصحيح، ونتيجة استحقاق الأرباح، مشيراً إلى عدم وجود شيء يدعو إلى القلق أو الخوف.

وأشار البريقي إلى أن الأسواق تنتظر السيولة النقدية المتدفقة من توزيعات الشركات، والتي تتم عادة بعد شهر مارس/‏آذار، لإعادة تدويرها وضخها مرة أخرى.