شكرا لقرائتكم خبر عن تحديات عالمية متنوعة في الاقتصاد والمناخ والأمان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

د. علي توفيق الصادق*

الفرق الهائل بين الاقتصادات المتقدمة والاقتصادات الصاعدة والنامية يبرز عند مقارنة متوسط دخل الفرد.. في المجموعة الأولى 48 ألف دولار وفي الثانية نحو 5000 دولار.

يواجه العالم تحديات عديدة في مجالات الاقتصاد، والبطالة وتلوث المناخ والعنف وسوء التغذية والجوع والإرهاب ونقص التعليم. وفي هذه المقالة، نتناول تحدي اللحاق بالاقتصادات المتقدمة والبطالة، والاستدامة المالية، على أن نتناول تحديات أخرى في مقالات لاحقة.

أول تحد يواجه الاقتصادات الصاعدة والنامية هو اللحاق بالاقتصادات المتقدمة على أساس متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي (من الدخل فيما بعد).

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في عام 2018، بلغ الدخل العالمي حوالي 85 ترليون دولار. بلغت حصة الاقتصادات المتقدمة حوالي 60% من الدخل العالمي تعادل نحو 51 تريليون دولار وحصتها من سكان العالم نحو 15% فقط. وبلغت حصة الاقتصادات الصاعدة والنامية نحو 40% من الدخل العالمي، تعادل نحو 34 تريليون دولار وحصتها من السكان نحو 85%. الفرق الهائل بين الاقتصادات المتقدمة والاقتصادات الصاعدة والنامية يبرز عند مقارنة متوسط دخل الفرد في المجموعة الأولى بمتوسط دخل الفرد في المجموعة الثانية: بلغ متوسط دخل الفرد السنوي في الاقتصادات المتقدمة حوالي 48 ألف دولار وفي الاقتصادات الصاعدة والنامية نحو 5 آلاف دولار وعلى مستوى العالم نحو 11 ألف دولار. يلاحظ أن متوسط نصيب الفرد على مستوى العالم يعادل ضعف متوسط نصيب الفرد في الاقتصادات الصاعدة والنامية. أما متوسط نصيب الفرد في الاقتصادات المتقدمة فيعادل أكثر من تسعة أضعاف متوسط نصيب الفرد في الاقتصادات الصاعدة والنامية.

السؤال هو: متى يرتفع متوسط دخل الفرد في الاقتصادات الصاعدة والنامية إلى مستوى دخل الفرد في الاقتصادات المتقدمة، أي إلى 48 ألف دولار أمريكي كما في عام 2018؟ في عام 2018 بلغ معدل نمو الدخل الاسمي في الاقتصادات الصاعدة والنامية 5.6%. لنفرض أن متوسط دخل الفرد في الاقتصادات الصاعدة والنامية ينمو بنسبة 5.6% في السنوات القادمة ونفرض أن متوسط دخل الفرد في الاقتصادات المتقدمة يظل ثابتاً كما هو في عام 2018، أي حوالي 48 ألف دولار. في ضوء ذلك، يصل متوسط نصيب الفرد من الدخل في مجموعة الاقتصادات الصاعدة والنامية إلى مستوى 48 ألف دولار بعد 40 سنة. وبما أن متوسط دخل الفرد في الاقتصادات المتقدمة ينمو، فإن لحاق الاقتصادات الصاعدة والنامية بالاقتصادات المتقدمة يبدو عسيراً وصعب المنال. فما العمل؟

الجواب فيما قاله صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله: «التميز ليس التغلب على الآخر بل التغلب على النفس». في ضوء ذلك، فإن الاهتمام في المجال الاقتصادي يجب أن يركز على تبني سياسات اقتصادية بشقيها المالية والنقدية التي تعزز النمو الاقتصادي والشمول وتدعم تحسن الأوضاع الاقتصادية بحيث تنعكس في المؤشرات الدالة على ذلك مثل ارتفاع متوسط دخل الفرد وانخفاض البطالة وتوفر خدمات التعليم الجيد والصحة والأمن والأمان.

التحدي الثاني هو البطالة: نسبة البطالة على مستوى العالم بلغت نحو 5% في عام 2018 حسب منظمة العمل الدولية، أي ما يعادل حوالي 173 مليون عاطل عن العمل. لو فرضنا أن العاطل عن العمل يستطيع إنتاج ما يعادل متوسط دخل الفرد في الاقتصادات الصاعدة والنامية، أي 5180 دولاراً في السنة، فإن الخسارة التي تسببها البطالة تعادل حوالي 896 مليار دولار. ونضيف أن البطالة مصدر قلاقل اجتماعية وسياسية وتخريبية, في ضوء ذلك، فإن القطاع الخاص مدعو للمساهمة في تأهيل العاطلين عن العمل وإيجاد فرص عمل مجدية لهم الأمر الذي يعود على القطاع الخاص وعلى البلاد بالخير والأمن والأمان.

التحدي الثالث هو الاستدامة المالية للحكومة والقطاع العام: الملاءة المالية والسيولة والمصداقية تمثل أضلاع مثلث الاستدامة المالية للحكومة والقطاع العام. فالملاءة المالية تحدد إذا كانت الالتزامات المالية على الحكومة أقل من قيمة الأصول والإيرادات الحكومية. أما السيولة فمعنية بتوفر موارد كافية لتمويل النفقات وخدمة الدين. وهنا تبرز أهمية تواريخ استحقاق خدمة الدين مقابل تواريخ استلام الإيرادات، وكذلك خطر التدوير عندما تكون سيولة السوق ضيقة.

أما الضلع الثالث في مثلث الاستدامة المالية فهو المصداقية التي تتحقق إذا كان المستثمر يثق بالمحافظة على الملاءة والسيولة. المصداقية بالغة الأهمية لأن الاستدامة تعتمد على رؤية المستثمر حول القدرة على السداد في المستقبل، الأمر الذي يتسم بالغموض إذا لم تتوفر بيانات المديونية والأصول.

لا يكفي أن نعد موازنة الحكومة فقط التي تبين الإيرادات والنفقات والعجز أو الفائض. إعداد الميزانيات العمومية التي تبين الأصول والخصوم العامة لها فوائد جمة خصوصاً إذا ما رغبت الحكومة بالاقتراض من الأسواق الدولية.

* مستشار اقتصادي