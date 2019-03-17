شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات وقيرغيزيا تحددان قواعد تعاون في 13 قطاعاً اقتصادياً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

استضافت العاصمة القيرغيزية بشكيك أعمال أول لجنة اقتصادية مشتركة بين دولة الإمارات والجمهورية القيرغيزية، التي عقدت برئاسة كل من المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد وجنيش رازاكوف نائب رئيس الوزراء القيرغيزي.

وضعت اللجنة ضمن جدول أعمالها عدداً من البرامج والآليات لتعزيز أطر التعاون في 13 قطاعاً حيوياً تشمل التجارة والاستثمار وصناعة الحلال والخدمات المالية والتعاون الصناعي والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والابتكار وتكنولوجيا المعلومات والتعاون في الزراعة والثروة الحيوانية والنقل والطيران المدني، والسياحة والتعليم والطاقة المتجددة.

اشتمل محضر اللجنة على وضع أطر للتعاون فيما بين مدينتي بشكيك ودبي، وأيضاً سبل التعاون في تطوير المنطقة الاقتصادية الحرة بمحافظة نارين التي تقع على الحدود القيرغيزية وتفتح الطريق إلى الأسواق الأوروبية والآسيوية.

محطة مفصلية

قال المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، إن أعمال الدورة الأولى من اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين الصديقين تمثل محطة مفصلية في مسيرة التعاون الثنائي وتشكل ثمرةً لإرادة حقيقية لقيادتي البلدين للانتقال بالعلاقات الثنائية والاقتصادية نحو مستويات أعلى.

وأضاف أن العلاقات الثنائية تشهد نمواً متواصلاً، تدعمها روابط التاريخ والقرب الجغرافي والانتماء المشترك للحضارة الإسلامية والموروث الثقافي الإسلامي العريق، مشيراً إلى أن هذه العوامل مجتمعة تضعنا على أرضية صلبة للانطلاق نحو آفاق أرحب تشمل الجوانب الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بما يخدم نماء وازدهار البلدين.

تأسيس شراكات

ومن جانبه، أكد جنيش رازاكوف نائب رئيس الوزراء القيرغيزي، أهمية العلاقات الثنائية التي يحظى بها البلدان الصديقان المدعومة بإرادة متبادلة للارتقاء بآفاق التعاون الثنائي إلى مستويات تلبي تطلعات وطموحات الجانبين. وأكد أن حكومة بلاده لديها رغبة حقيقية في تعزيز تواجد الاستثمارات الإماراتية بأسواقها وتأسيس شراكات في عدد من القطاعات التنموية التي تخدم المصالح المشتركة وتحقق المنفعة المتبادلة.

دعوة

ودعا الجانب القرغيزي الشركات وصناديق الاستثمار بدولة الإمارات للاطلاع على الفرص التي تطرحها المشاريع الاقتصادية المخطط لها ضمن استراتيجية التنمية الوطنية للجمهورية القيرغيزية. وأيضا ضمت أجندة اللجنة بحث فرص التعاون في مجالات الاقتصاد الإسلامي وتبادل المعرفة والمعلومات فيما بين المؤسسات المختصة من البلدين فيما يتعلق بالقطاع المصرفي والمالي الإسلامي، وأيضاً أسواق رأس المال الإسلامية (خاصة الصكوك) وصناعة الحلال.

وتناولت أجندة اللجنة الفرص التي يطرحها معرض دبي إكسبو 2020، وأهمية مشاركة الجانب القرغيزي في الحدث العالمي.

Advertisements

وعلى صعيد الصادرات، بحثت اللجنة إمكانية زيادة حجم الصادرات المتبادلة، بالتركيز على منتجات اللحوم والمنتجات الغذائية القيرغيزية في ظل ما تتمتع به من ميزات تنافسية.

تشجيع القطاع الخاص

أكد الجانبان أهمية الخطوات التي تم اتخاذها من خلال توقيع اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات، واتفاقية التعاون الاقتصادي واتفاقية تجنب الازدواج الضريبي.

وبحثت اللجنة سبل التعاون في مجال الخدمات المالية وتبادل الخبرات فيما يتعلق بأحدث التقنيات المتبعة، وأيضا التعاون الصناعي مع دراسة فرص الشراكات في القطاعات الرئيسية التي تخدم الأهداف التنموية للجانبين. كما اتفق الجانبان على تبادل خبراتهما في مجال الابتكار والشركات الصغيرة والمتوسطة مع التركيز على التشريعات والسياسات والتسويق، وناقش الجانبان الفرص الاستثمارية والتجارية الحالية الواسعة في القطاع الزراعي في الجمهورية القيرغيزية.

وإلى جانب ذلك، اقترح الجانب القرغيزي على جانب الإماراتي دراسة إنشاء مشروعات حيوية في جمهورية قيرغيزستان، من بينها المراكز التجارية واللوجستية وعدد من المصانع الغذائية.

النقل والطيران المدني

أكد الجانبان أهمية التعاون في مجال الطيران المدني، ما له من أثر مباشر في تشجيع وتحفيز الاستثمارات والتجارة والسياحة. كما استعرض الجانب القرغيزي فرص التعاون في تطوير البنية التحتية للطرق والمطارات القيرغيزية بالاستفادة من الخبرات الإماراتية في هذا الشأن.

وعلى صعيد السياحة، اتفق الجانبان على التعاون في مجال السياحة وتبادل المعلومات والاحصاءات حول السياحة والفعاليات السياحية والمعارض والمؤتمرات والمعارض التي تقام في مدن الجانبين، والقيام بجولات ترويجية للوجهات السياحية بالبلدين.

وبحثت اللجنة جوانب التعاون في قطاع التعليم والطاقة المتجددة، والاستفادة من امتلاك دولة الإمارات مؤسسات رائدة عالميا في هذا المجال من أبرزها شركة مصدر.

تعاون بين بشكيك ودبي

تناولت اللجنة قطاعات التعاون الأخرى المتمثلة في التعاون بين مدينتي بشكيك ودبي وتحديداً في مجالات التخطيط الحضري وتخطيط المدن، والزراعة الحضرية، بما تشمله من تخضير المدينة والحدائق، ودراسة الفرص الاستثمارية من خلال نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

واقترح الجانب القرغيزي التعاون مع الجهات المختصة في دولة الإمارات لتطوير منطقة اقتصادية حرة في نارين، وهي أحد المشروعات التي تتطلع الحكومة القرغيزية إلى تنفيذها والاستفادة من الخبرات الإماراتية في هذا الصدد.