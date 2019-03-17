شكرا لقرائتكم خبر عن 11 كتاباً تعزز الإنتاجية وتبني الثروة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اجعل عام 2019، عام الإنتاجية، عندما يتعلق الأمر بالحياة والعمل والمال، فلا يوجد نقص في الكتب التي ستساعدك على تحقيق طموحاتك خلال أكثر عام مزدهر بالإنتاجية بالنسبة لك. ولمساعدتك على ذلك، جمعنا لك مجموعة من أشهر الكتب في قائمة موقع «أمازون» بمجال الأعمال والأموال والتي نشرت في عام 2018.

وهذه الكتب تزخر بالنصائح حول كيفية استغلال الوقت، والتركيز على الأشياء المهمة، واتباع عادات جديدة، إضافة إلى أنها مملوءة بأسرار النجاح في الأعمال التجارية، وكيفية تحقيق أقصى استفادة من الاجتماعات؛ لبناء ثقافة عمل إيجابية، والتغلب على العقبات والتوسع في نطاق العمل.

وفي حال نجاحك في العمل، واستخدامك وقتك بفعالية، فإن فرصتك في بناء الثروة ستكون أكبر.

ابدأ بقراءة الكتب التالية:

«الأسرار العلمية للتوقيت المثالي»

تأليف دانيال بينك

بالاعتماد على مجموعة كبيرة من الأبحاث من علوم النفس والأحياء والاقتصاد، يكشف بينك عن أفضل السبل للعيش والعمل والنجاح. كيف يمكننا استخدام الأنماط الخفية لبناء جدول زمني مثالي؟ كيف يُسهم أخذ استراحة في وقت معين في حصول الطلاب على درجات عالية في الاختبارات؟ وكيف يمكننا تحويل بداية متعثرة إلى بداية جديدة؟ وما هو الوقت المثالي للاستقالة من الوظيفة أو تغيير وظيفتك أو الزواج؟ هذا الكتاب يجيب عن هذه التساؤلات وأكثر.

«أوجه التفاوت في الحياة اليومية»

تأليف: نسيم نيكولا طالب

في هذا الكتاب الفلسفي المملوء بالأفكار المبهرة، لمؤلفه الذي يعد أحد المفكرين الأوائل في عصرنا الحديث، إعادة صياغة كيفية فهم العالم الذي نعيش فيه والنجاح المهني، والمساهمة في خلق مجتمع عادل ومنصف، واكتشاف توافه الأمور والتأثير في الناس. ويوضح طالب من خلال أمثلة عن حمورابي وسينيكا وآنتايوس ودونالد ترامب، كيف أن تقبل المخاطرة هو سمة أساسية للأبطال والمبتكرين والثوريين والمؤثرين في جميع مناحي الحياة.

«امتلك الشجاعة للقيادة»

تأليف: بيرني براون

أمضت بيرني براون العقدين الماضيين في دراسة العواطف والخبرات التي تعطي معنى للحياة، في حين أمضت السنوات السبع الماضية في العمل مع القادة والفرق حول العالم. ووجدت أن القادة في المؤسسات التي تتراوح بين الشركات الناشئة الصغيرة والمشاريع العائلية والمؤسسات غير الربحية والشركات التي تضمها قائمة «فورتشن 50»، يسألون أنفسهم نفس السؤال: كيف تفرّخ قادة شجعاناً وأكثر جرأة؟ وكيف تقوم بتضمين قيمة الشجاعة في ثقافة الشركة؟

«نادي الخامسة صباحاً»

تأليف: روبن شارما

قدم الخبير الدولي في القيادة وتقييم الأداء، روبن شارما مفهوم «نادي الخامسة صباحاً»، منذ أكثر من 20 عاماً، وذلك استناداً إلى روتين الصباح الذي ساعد عملاءه على زيادة إنتاجيتهم إلى أقصى حد، وجعل صحتهم النفسية والجسدية أفضل، وجعلهم يشعرون بسكينة أكبر في هذا العصر المملوء بالتعقيدات. وفي هذا الكتاب المتميز، ستكتشف العادات التي ساعدت العديد من الأشخاص على تحقيق نتائج كبيرة، في الوقت الذي ساهمت فيه برفع مستويات السعادة والرفاهية لديهم.

«العادات الخارقة»

تأليف: جيمس كلير

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إذا كنت تواجه مشكلة في تغيير عاداتك، فالمشكلة ليست فيك، بل في نظام حياتك. والعادات السيئة تتكرر مراراً وتكراراً، ليس لأنك لا ترغب في التغيير، بل لأنك تتبع نظام حياة لا يتوافق مع التغيير. أنت لا تستطيع الارتقاء إلى مستوى أهدافك؛ لأن مستوى نظام حياتك أقل من أهدافك. وعبر قراءة هذا الكتاب ستتمكن من الانتقال إلى آفاق جديدة.

«قاعدة الثقافة»

تأليف: دانيال كويل

يتطرق كتاب كويل الجديد إلى بعض أكثر المؤسسات والشركات نجاحاً في العالم، ويكشف سر ذلك. ويحدد ثلاث مهارات أساسية تولد التماسك والتعاون، ويشرح كيف تعمل المجموعات المتنوعة بذهن واحد.

«الأشياء العظيمة لها بدايات صغيرة»

هذا الكتاب ليس عن الفشل، بل عن منع الفشل، والحد منه، والتغلب باستمرار عليه وعلى العقبات الصغيرة؛ لكي تحقق نجاحاً كبيراً. وعندما تهتم بالتفاصيل الصغيرة، فإن الأشياء الكبيرة ستبدو أفضل وأكثر متانة.

«كيف تركز على ما هو مهم حقاً»

تأليف: جيك ناب

في عالم تتجدد فيه المعلومات إلى ما لا نهاية، ويكون فيه يوم العمل وكأنه سباق محموم لتلبية متطلبات الآخرين، أصبحنا مخلوقات متشتتة ينقصها التركيز. ولكن ماذا لو لم يكن الانشغال المستمر أمراً إلزامياً؟ ما لو كان بإمكاننا أن نتخلص من حلبة السباق السريع هذه، ونبدأ في السيطرة على أوقاتنا واهتماماتنا؟ هذا الكتاب يدور حول هذه القضية.

«فنون الاجتماع»

تأليف بريا باركر

بالاعتماد على خبرتها في إدارة وترتيب الاجتماعات والمؤتمرات العالمية حول العالم، تأخذنا بريا باركر إلى داخل الحدث؛ للكشف عن الاجتماعات التي تنجح، وتلك التي تفشل ولماذا. وتحقق باركر في مجموعة واسعة من الاجتماعات والمؤتمرات والاحتفالات الدولية، وتشرح كيف للتغييرات البسيطة والمحددة إنجاح أي تجربة جماعية.

«القوانين الكونية للنجاح»

تأليف: ألبيرت لازلو برباسي

في كثير من الأحيان فإن الإنجاز لا يساوي النجاح. لقد قمت بعملك على أكمل وجه، ولكنك لم تحصل على ترقية، وأديت دورك ولكنك لم تحظَ بالاعتراف الذي تستحقه. لقد كانت الفكرة فكرتك، لكنها لم تنسب إليك. نحن نقنع أنفسنا بأن الموهبة الممزوجة بأخلاقيات العمل القوية هي مفتاح المضي قدماً، ولكننا ندرك بعد حين أن هذه التوليفة غالباً ما تفشل في تحقيق نتائج. وإدراكاً لهذا التباين، كرّس المؤلف ومجموعة من الباحثين وقتهم لتحقيق هدف واحد، وهو: كشف الرابط بين الأداء والنجاح.

"الطريق السريع لتأسيس شركات عالية القيمة"

تأليف ريد هوفمان وكريس يه

ما الذي يحفز رائد الأعمال على تأسيس شركات ناجحة مثل «فيسبوك» و«أمازون» و«أير بي آند بي»؟ هؤلاء الذين ينجحون بالفعل هم في الواقع عملة نادرة للغاية. لذا، ما الشيء الذي يميز الشركات الناشئة التي تتميز وتختفي وتلك التي تنمو لتصبح شركة عملاقة عالمية؟ السر هو اتباع مجموعة من التقنيات للتوسع بخطى مدهشة تفوق المنافسين، والانتقال من دولار واحد إلى مليار دولار بأسرع وقت ممكن.