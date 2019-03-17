الأمم المتحدة: الإمارات برهنت التزامها في اعتماد الابتكار لتحقيق التنمية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نيويورك: ”الخليج 365”

بحضور أمينة محمد، نائب الأمين العام للأمم المتحدة، وعبد الله ناصر لوتاه المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء ورئيس وفد دولة الإمارات، انعقد اجتماع لمناقشة أهداف التنمية المستدامة وفرص تعزيز جهود التعاون من أجل تحقيقها، وذلك أثناء مشاركة وفد دولة الإمارات في اجتماعات الدورة الخمسين للجنة الإحصائية الدولية في مقر الأمم المتحدة في نيويورك.

Advertisements

واستعرض لوتاه خبرة وتجربة دولة الإمارات في هذا المجال، وسلط الضوء على جهودها على الصعيدين المحلي والدولي من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وقالت أمينة محمد: «لطالما كانت دولة الإمارات عضواً ملتزماً بدعم الجهود العالمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وإنّ حضور فريق كبير من المسؤولين اجتماع الدورة الخمسين للجنة الإحصائية الدولية يبرز عمق إيمان قيادة دولة الإمارات بالدور المحرك الذي يمكن للبيانات القيام به لتحقيق مستقبل زاهر».

وأوضح لوتاه: «لقد أسسَ منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات علاقة قوية وطويلة المدى ما بين العاملين في مجال الإحصاءات والبيانات في دولة الإمارات ومنظمة الأمم المتحدة، وتحديداً اللجنة الإحصائية الدولية».