كيف تتوقع غير المتوقع عندما تكون المدير؟

هل عملت يوماً على مشروع خرج بنتائج غير متوقعة؟ هذا أمر شائع في مجال الأعمال التجارية، فعلى سبيل المثال عندما يطلب المدير طلباً معيناً من موظفيه، فإن ذلك قد يؤدي إلى سلسلة من الأنشطة، التي قد تكون أبعد مما كان يقصده المدير، وتشير إحدى القصص إلى أن رئيساً سابقاً لشركة «جنرال موتورز» قال لأحد أعضاء مجلس الإدارة بشكل غير مقصود، إنه لم يحب لون طلاء مبنى الشركة، وأدى ذلك إلى وضع برنامج مكلف وغير ضروري لإعادة طلاء المبنى بأكمله!

كلنا يتأثر من العواقب، والنتائج غير المقصودة بشكل أو بآخر، سواء كنت الضحية أو الجاني، وللتخفيف من آثارها السلبية، هناك خطوتان يمكن للمديرين اتخاذهما وهما:

1-التخطيط لما هو غير متوقع قدر المستطاع:

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ابدأ جميع مشاريعك وأنت تدرك أن شيئاً مثيراً للدهشة قد يحدث أثناء العمل في هذا المشروع، ومن الطرق التي قد تعزّز هذا الافتراض الانخراط بالتخطيط للسيناريوهات المتوقعة، ويفضل إشراك الأشخاص الذين سيتأثرون بهذا التغيير. فعلى سبيل المثال كانت إحدى الشركات الكبرى تخطط لتحويل برامج أجور الموظفين في أحد مصانعها من برنامج الأجر بالساعة إلى برنامج الرواتب الشهرية، ومن جهة نظر الشركة فإن هذا التغيير لا توجد فيه جوانب سلبية، متوقعين أن يكون انتقالاً سلساً، لكن عندما اجتمع رئيس الشركة مع الموظفين لإخبارهم بذلك، وجد أن معظم العمال قد يضربون عن العمل بسبب هذا القرار؛ لأنهم يفضلون برنامجَ ساعات مرناً يتناسب مع أوضاعهم، وعندما علم المدير بذلك قام بإلغاء القرار تجنباً للخسائر.

2-جس النبض:

قم بإجراءات قصيرة ومركّزة لمعرفة كيف ستكون ردة فعل الأطراف المختلفة تجاه التغيير الذي تخطط له، فعلى سبيل المثال قام فريق بإحدى الشركات بوضع خطة بيع جديدة، ولقياس مدى نجاح أو فشل هذه الخطة، بدأ الفريق بتطبيق عناصر النهج الجديد على منتج واحد في سوق محدد، وخلال هذه العملية أصبح الفريق يمتلك تصوراً كاملاً عن ردود فعل العملاء حول هذا التحول وحجم المبيعات التي حققتها الشركة في هذا السوق، وجميع هذه المعطيات سمحت لمديري المشاريع تعديل خططهم قبل تطبيقها في جميع الأسواق.