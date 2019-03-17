اندماج «دويتشه بنك» و«كومرتس بنك» يهدد 30 ألف وظيفة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حذرت نقابة «فيردي» للعاملين في قطاع الخدمات في ألمانيا من إمكانية شطب عشرات الآلاف من الوظائف في حال اندماج مصرفي دويتشه بنك وكومرتس بنك، وهما أكبر مصرفين تجاريين في ألمانيا.

وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية، قال يان دوشيك، خبير المصارف لدى «فيردي» إن هناك تخوفاً من أن يصل عدد الوظائف المشطوبة جراء هذه الخطوة إلى «30 ألف وظيفة في أسوأ الظروف».

وأضاف:«لا نزال نتحرك في نطاق التكهنات، وفي حال كانت هناك محادثات على مستوى العمل تبحث في مثل هذا السيناريو، فإن الحديث لا يزال بعيداً عن نطاق التنفيذ».

وثمة تكهنات مثارة منذ الصيف الماضي حول اندماج محتمل بين دويتشه بنك المتعثر وكومرتس بنك الذي يمر بمرحلة إعادة هيكلة، وقد عزز هذه التكهنات تكرار تأكيد وزارة المالية الاتحادية على حاجة ألمانيا إلى وجود مصارف وطنية قوية.

وبعد تدخلها لإنقاذ كومرتس بنك إبان الأزمة المالية قبل عشرة أعوام، تعد الحكومة الاتحادية أكبر مساهم فردي في ثاني أكبر المصارف التجارية بألمانيا بحصة تزيد على 15%.

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وأردف دوشيك: «موقفنا يميل إلى رفض مثل هذا السيناريو لأن مثل هذا الاندماج سيكلف الكثير من الوظائف».

وكان عدد العاملين لدى المصرفين تجاوز 133000 شخص بنهاية 2018.

من جانبه، أعرب كلاوس نيدينج، نائب رئيس الجمعية الألمانية لحماية الأوراق المالية، عن تخوفه من أن عدد الوظائف التي سيتم شطبها جراء اندماج البنكين، سيكون أكبر، متوقعاً أن يتراوح هذا العدد بين 30 إلى 50 ألف وظيفة.

ورأى دوشيك أن مثل هذا الاندماج «سيكون معقولاً فقط لو نشأت عنه مؤسسة أقوى تحظى بفرص أكبر في السوق وتتيح تأمينا للوظائف على المدى البعيد، لكننا لا يمكننا ملاحظة مثل هذا المنظور».

واختتم دوشيك تصريحاته بالقول إنه لا يمكن استبعاد «حدوث عمليات اندماج أخرى في قطاع البنوك في ألمانيا في المستقبل»، مضيفاً: «وما لا نتوقعه هو أن يحدث مثل هذا السيناريو على المدى القصير». (د ب أ)