الان تتابع 162.6 مليار دولار استثمارات السعودية في السندات الأمريكية نهاية يناير والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

أظهرت بيانات وزارة الخزانة الأمريكية أن الاستثمارات السعودية في السندات الأمريكية نهاية يناير 2019 بلغت 162.6 مليار دورلار.

ووفقا لبيانات الخزانة فإن رصيد السعودية من سندات وأذونات الخزانة الأمريكية على أساس سنوي ارتفع نهاية (يناير) 2019، بنسبة 13.2 في المائة بما يعادل 19 مليار دولار، مقارنة برصيدها (يناير) 2018، البالغ 143.6 مليار دولار.

وفي نهاية (يناير) 2019، احتلت السعودية المرتبة الـ 12 بين كبار المستثمرين في سندات وأذونات الخزانة الأمريكية، بعد كل من الصين، اليابان، البرازيل، المملكة المتحدة، إيرلندا، سويسرا، لوكسمبورج، جزر الكايمان، وهونج كونج، بلجيكا، وتايوان.

والاستثمارات السعودية في سندات الخزانة فقط، لا تشمل الاستثمارات الأخرى في الأوراق المالية والأصول والنقد بالدولار في الولايات المتحدة.

وارتفع رصيد السعودية من سندات وأذونات الخزانة الأمريكية على أساس سنوي نهاية (ديسمبر) الماضي، بنسبة 16.4 في المائة بما يعادل 24.2 مليار دولار، مقارنة برصيدها نهاية (ديسمبر) 2017، البالغ 147.4 مليار دولار.

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وشكلت مشتريات السعودية من السندات الأمريكية 45 في المائة من إجمالي مشتريات دول العالم البالغة 53.9 مليار دولار خلال عام 2018، إذ ارتفعت استثمارات دول العالم في السندات الأمريكية إلى 6.265 تريليون دولار نهاية 2018، فيما كانت 6.211 تريليون دولار نهاية عام 2017.

وجاء ذلك مع ارتفاع عائد سندات الخزانة الأمريكية قصيرة الأجل خلال العام الماضي إلى أعلى مستوياته منذ الأزمة المالية العالمية في 2008، كما صعد العائد على السندات طويلة الأجل لأعلى مستوى منذ عدة سنوات.

وشهد العام الماضي 2018 صعودا مستمرا في العائد على السندات الأمريكية مع رفع الاحتياطي الفيدرالي لمعدلات الفائدة أربع مرات.

وكان رصيد السعودية قد ارتفع من سندات الخزانة الأمريكية إلى 100.1 مليار دولار نهاية (نوفمبر) 2016، ثم ارتفع إلى 102.8 مليار دولار نهاية (ديسمبر) 2016، وإلى 112.3 نهاية كانون الثاني (يناير) 2017، ثم إلى 113.8 مليار دولار في (فبراير) 2017.

كما ارتفع رصيدها إلى 124.5 مليار دولار في (مارس) 2017، ثم إلى 126.8 مليار دولار في (أبريل)، وإلى 134 مليار دولار في (مايو)، وأخيرا إلى 142.8 مليار دولار في (يونيو) 2017.