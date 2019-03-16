تصل إلى 50 ألف جنيه.. "فورد" تلحق بركب تخفيضات الأسعار في مارس

القاهرة - (مصراوي):

أقرت شركة "أوتو جميل" الوكيل الحصري لسيارات فورد الأمريكية في مصر، عن تحريك أسعار عدد من الطرازات التي تحمل علامة الشركة الأمريكية في السوق المحلي بقيم تتراوح بين 25 و50 ألف جنيه.

وانضمت سيارات "فورد" إلى قائمة العلامات التجارية التي انخفضت أسعارها بداية من مارس الجاري، وفي مقدمتها هيونداي وشيفرولية ومازدا وإم جي وشيري وجيب وجيلي وجاك.

وتعد هذه المرة الثانية التي يعلن فيها أوتو جميل عن تخفيض أسعار بعض سيارات فورد المتاحة بمصر، حيث أعلن في يناير الماضي عن تخفيضات طالت طرازات "جراند سي ماكس" و"فيوجن" و"كوجا"...