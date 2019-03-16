سعر الدولار يسجل أسوأ أداء في أسبوع خلال 2019

القاهرة- وكالات:
انخفض الدولار أمام سلة من العملات الرئيسية أمس الجمعة وسجل أكبر هبوط ِأسبوعي في أكثر من ثلاثة أشهر، متضررا من بيانات اقتصادية أمريكية ضعيفة، بحسب وكالة رويترز.
وتراجع الجنيه الاسترليني عن أعلى مستوى له منذ يونيو 2018 الذي سجله يوم الأربعاء الماضي عقب رفض البرلمان البريطاني خروجا "بدون اتفاق" من الاتحاد الأوروبي.
وهبط مؤشر الدولار 0.25% إلى 96.546 في نهاية جلسة التداول بالسوق الأمريكي وسجل أكبر خسارة أسبوعية منذ الأسبوع الأول من ديسمبر.
ودفع تراجع العملة الأمريكية اليورو للصعود 0.20% إلى 1.1325 دولار.
وتوقف الجنيه...
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