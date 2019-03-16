لجنة التعاون الأفريقي باتحاد الصناعات تواصل بعثاتها الخارجية إلى دول القارة

واصلت لجنة التعاون الأفريقي برئاسة الدكتور شريف الجبلي، وهشام أبو العز، عضو مجلس إدارة الاتحاد، وأحمد جابر رئيس غرفة الطباعة، وخالد إبراهيم عضو مجلس إدارة الاتحاد، بعثاتها الخارجية إلى أفريقيا.

وبدأت اللجنة أولى بعثاتها لهذا العام بجنوب أفريقيا واشترك بالبعثة، عدد من الشركات وممثلون عن بنك القاهرة وممثلون عن هيئة تنمية الصادرات.

ونظمت اللجنة بالتعاون مع مكتب التمثيل التجاري ببريتوريا المنتدى الاقتصادي الأول بجنوب أفريقيا بحضور شريف عيسى سفير جمهورية مصر العربية بجنوب أفريقيا ومسو كسلو رئيس اتحاد الغرف التجارية والصناعية وممثلي من هيئة الاستثمار وهيئة تنمية التجارة الجنوب أفريقية وأكثر من ٢٥٠ شركة جنوب أفريقية، بحث خلاله الجانبان الفرص الاستثمارية المتاحة بكلي الدولتين وكيفية التعاون الاقتصادي بينهما.

ودعا الجبلي في كلمته الشركات الجنوب أفريقية للاستثمار في مصر خاصة بعد المشروعات العملاقة والاستثمارات الضخمة التي شهدتها مصر في الفترة الأخيرة مثل مشروعات قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة، كما ألقي الضوء على الإصلاح التشريعي الذي شهدته مصر في الفترة الأخيرة أيضا على رأسها قانون الاستثمار الجديد.

كما رحب الجانب الجنوب أفريقي بالوفد المصري المشارك بالبعثة واختتمت البعثة أعمال اليوم الأول للقاءات عمل ثنائية بين الطرفين.

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