يتوجه بعد قليل، الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لمدينة العلمين الجديدة، وذلك لتفقد عدد من المشروعات، منها منطقة الأبراج الشاطئية، ومنطقة الجامعات، ومشروعات المرافق والبنية الأساسية، والمدينة التراثية.

وكان الجزار، أكد أن الوزارة تستهدف الانتهاء من تنفيذ أكثر من 11 ألف وحدة سكنية، وجامعة العلمين الدولية للعلوم والتكنولوجيا، و«جامعة العلمين الأهلية»، وفرع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والمدينة التراثية، وغيرها من مشروعات البنية التحتية، والمشروعات الخدمية، بمدينة العلمين الجديدة، بنهاية شهر يونيو 2020.

وأوضح، أنه من المقرر في منتصف العام المقبل 2020، الانتهاء من تنفيذ 5 آلاف وحدة بـ«الإسكان المتميز» و«سكن مصر»، و1320 وحدة بإسكان وسط المدينة، و350 وحدة بالكمبوند السكنى، و4500 وحدة بالأبراج الشاطئية «15 برجاً».

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الإسكان يتوجه إلى مدينة العلمين الجديدة لتفقد عدد من المشروعات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة أنباء أونا وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.