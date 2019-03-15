الدولار يتجه إلى أكبر هبوط في 3 أشهر

رويترز
هبط الدولار مقابل عملات منافسة اليوم الجمعة واتجه لتسجيل أكبر انخفاض أسبوعي في أكثر من ثلاثة أشهر قبل اجتماع البنك المركزي الأمريكي الأسبوع المقبل، والذي سيسلط خلاله صناع السياسات المزيد من الضوء على رفع أسعار الفائدة.
ومقابل عملات منافسة، انخفض الدولار 0.2 بالمئة إلى 96.61 في التعاملات المبكرة بلندن. وعلى أساس أسبوعي، تتجه العملة الأمريكية للتراجع 0.7 بالمئة في أكبر هبوط منذ اوائل ديسمبر، وظل الين الياباني مستقرا عند مستوى قوي بعد أن أبقى بنك اليابان المركزي سياسته النقدية دون تغيير.
وجرى تداول الجنيه الاسترليني في أحدث...
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