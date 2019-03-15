"فورد" ستلغي أكثر من خمسة آلاف وظيفة في المانيا

أعلنت شركة سيارات "فورد" الجمعة أنها ستلغي "أكثر من خمسة آلاف" وظيفة في ألمانيا في إطار عملية إعادة هيكلة كبرى لتعزيز ارباح الفرع الأوروبي لعملاق صناعة السيارات الأميركي.
وقالت متحدّثة باسم الشركة لوكالة فرانس برس إن المجموعة تنوي اقتطاع الوظائف عبر برنامج لتحفيز الاستقالات الطوعية والتقاعد المبكر.
وتابعت المتحدثة أن "الهدف هو اقتطاع أكثر من خمسة آلاف وظيفة بأكبر قدر ممكن من المسؤولية الاجتماعية"، من دون تحديد كيفية توزيع اقتطاعات الوظائف على مصانع الشركة في كولونيا وآخن وسارلويس.
ويأتي الإعلان الذي تبلّغه موظّفو الفرع الألماني لفورد في وقت سابق الجمعة، بعد أن حذّرت المجموعة في كانون الثاني/يناير من إلغاء "آلاف" الوظائف في إطار عملية إعادة هيكلة لفرعها الأوروبي الذي يعاني من خسائر مالية.
ويبلغ عدد موظّفي فورد في أوروبا 53 ألفا، بينهم نحو 24 ألفا في ألمانيا.
ويأتي ذلك في وقت يشهد القطاع عالميا تغيّرات نحو صناعة سيارات ذكية أكثر مراعاة للبيئة، ما يفقد السيارات العاملة بمحركات الديزل أفضليتها.
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