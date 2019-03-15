25 ألف قضية شيكات أمام النيابة في أبوظبي 2017

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

كشف مركز إحصاء أبوظبي أن عدد القضايا الجزائية التي عرضت أمام النيابة العامة في مسالة الشيكات لعام 2017، وصل إلى 25112 قضية، وأن أكثر هذه القضايا تركزت على المعنين في الفئة العمرية (31- 45 عاماً) بعدد وصل إلى 14223 قضية شيكات حوالي 56.63% من إجمالي القضايا الجزائية للشيكات عام 2017، فيما بلغ عدد قضايا الشيكات المتعلقة بالفئة العمرية 45 عاماً فما فوق 8729 قضية.

وبين المركز أن 22537 قضية من بين إجمالي القضايا الجزائية للشيكات تتعلق بالذكور و2574 قضية تتعلق بالإناث.

من جانب آخر قال البنك المركزي، إن عدد الشيكات التي تعامل معها نظام الإمارات لمقاصة الشيكات بصورها عام 2017 بلغ 30152393 شيكاً بقيمة 1.506 تريليون درهم، وأن عدد الشيكات المرتجعة لأسباب متعددة بلغ 1316156 شيكاً بقيمة بلغت 68.20 مليار درهم، وشكل عدد الشيكات المرتجعة حوالي 4.4% من إجمالي عدد الشيكات التي تعامل معها نظام الإمارات لمقاصة الشيكات بصورها، في حين بلغت قيمة هذه الشيكات المرتجعة حوالي 4.5% من إجمالي قيمة الشيكات لعام 2017.