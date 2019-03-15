شكرا لقرائتكم خبر عن 21.2 مليار درهم عوائد الاتحاد للطيران في 2018 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلنت الاتحاد للطيران أمس عن تحقيق تحسن في الأداء التشغيلي الأساسي بنسبة 15% خلال عام 2018، بزيادة تصل إلى 7% عن المتوقع، مع عوائد بلغت 5.86 مليار دولار (21.2 مليار درهم)، مسجلة خسارة بلغت 1.28 مليار دولار (4.6 مليار درهم).

ومنذ شرعت الاتحاد للطيران في برنامجها الخمسي لتحويل الأعمال في عام 2017، سجلت الشركة تحسناً في أداء أعمالها الأساسية وصل إلى 34%، على الرغم من أوضاع وتحديات السوق إضافة إلى التأثيرات الناجمة عن ارتفاع أسعار الوقود.

ونقلت الاتحاد للطيران 17.8 مليون مسافر خلال عام 2018 (18.6 مليون مسافر خلال عام 2017)، بمعدل إشغال للمقاعد وصل إلى 76.4% (78.5% خلال عام 2017). وانخفضت الطاقة الاستيعابية للمسافرين، التي تقاس بعدد المقاعد المتوفرة مضروباً في عدد الكيلومترات المقطوعة، بنسبة 4% (من 115 مليار إلى 110.3 مليار).

وسجلت الاتحاد للطيران ارتفاعاً في معدلات العائد 4% مدفوعة في المقام الأول بالضبط المحكم والترشيد للطاقة الاستيعابية وشبكة الوجهات والأسطول، وتنامي الحصة السوقية للشركة في الأسواق ذات العائدات المرتفعة وأسواق السفر المباشر من وجهة لوجهة. وخلال عام 2018، ظلت إيرادات المسافرين ثابتة عند 5 مليارات دولار.

كما حقق قسم «الاتحاد للشحن» أداء قوياً خلال العام بفضل انخفاض قاعدة التكاليف، وتطبيق برنامج لتحسين مستويات الفعالية شمل توحيد أسطول طائرات الشحن في الطراز بوينغ 777، وتركيز شبكة وجهات الشحن على مسارات التجارة الرئيسية عبر الاستفادة من الموقع الجغرافي المتميز لإمارة أبوظبي لتعزيز حركة الشحن ما بين وجهات وطائرات الشحن إلى طائرات ووجهات المسافرين.

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وبلغت عوائد الشحن 827 مليون دولار (877 مليون دولار في 2017)، حيث نقلت الشركة 682.100 طن خلال عام 2018 (853,300 طن في 2017). وانخفض معدل حركة الشحن، التي تقاس بطن الشحن لكل كم «FTK»، بنسبة 21% عن عام 2017 (من 4.3 مليار إلى 3.4 مليار)، غير أن معدلات العائد من الشحن شهدت ارتفاعاً بنسبة 15.5%.

وحققت الشركة انخفاضاً ملحوظاً في التكاليف الإجمالية التي بلغت 6.9 مليار دولار، مسجلة انخفاضاً بما يصل إلى 416 مليون دولار عن العام السابق 2017 الذي بلغت فيه التكاليف الإجمالية 7.3 مليار دولار. وانخفضت التكاليف التشغيلية المباشرة بمقدار 226 مليون دولار (ما يعادل 3.6%)على الرغم من التقلبات المستمرة في أسعار الوقود. كما تراجعت المصروفات الإدارية والعامة بما يصل إلى 190 مليون دولار أو ما يعادل انخفاضاً 19% خلال عام 2018، مدفوعة في الأساس بانخفاض تكاليف العمالة والتكاليف الإدارية الأخرى غير المباشرة.

وقال توني دوغلاس، الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتحاد للطيران: خلال عام 2018، واصلنا التقدم بخطى ثابتة في مسيرتنا لتحويل الأعمال عبر ترشيد قاعدة التكاليف لدينا، وتحسين تدفقاتنا النقدية، وتعزيز ميزانيتنا العمومية.

أبرز النتائج التشغيلية

خلال عام 2018، تسلمت الاتحاد للطيران 8 طائرات جديدة شملت ثلاث طائرات طراز بوينغ 787-9، وأربع طائرات طراز بوينغ 787-10، وطائرة شحن طراز بوينغ 777-200. وبنهاية العام، بلغ العدد الإجمالي لأسطول طائرات الشركة 106 طائرات، بمتوسط عمر لطائرات الأسطول يبلغ 5.7 سنة.

2.525 مواطناً ومواطنة

استمرت مجموعة الاتحاد للطيران في جهود تطوير الكوادر الإماراتية الماهرة، وبحلول نهاية عام 2018 بلغ إجمالي عدد الموظفين الإماراتيين 2,525 مواطنة ومواطناً إماراتياً يمثلون 12% من إجمالي قوة العمل بمجموعة الاتحاد للطيران التي تضم 21,855 موظفة وموظفاً.