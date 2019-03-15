رويترز: مصر تعرض 4 شحنات غاز مسال للتحميل في أبريل مع زيادة الصادرات

قال مصدران لوكالة رويترز، اليوم الجمعة، إن الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) عرضت 4 شحنات غاز طبيعي مسال للتحميل في أبريل.

وقال أحد المصدرين إن العطاء يُغلق في 18 مارس على أن تكون الترسية في 21 من الشهر ذاته.

وتتسارع وتيرة صادرات مصر من الغاز المسال منذ أكتوبر، مع تحميل 5 ناقلات في مارس، وهو أعلى مستوى منذ أبريل 2013، بحسب الوكالة.

كانت مصر قد اضطرت في الماضي إلى استيراد الغاز المسال بعد ارتفاع الطلب على الغاز وانخفاض الإمدادات المحلية. لكن ذلك توقف في سبتمبر بفضل اكتشافات جديدة.

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