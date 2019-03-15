ارتفاع معدل البطالة في تركيا إلى أعلى مستوى له منذ 9 سنوات

أظهرت البيانات الرسمية الصادرة اليوم الجمعة ارتفاع معدل التضخم في تركيا خلال ديسمبر الماضي إلى 13.5% وهو أعلى مستوى للبطالة منذ فبراير 2010.

وقد ارتفع معدل البطالة خلال ديسمبر الماضي بمقدار 1ر3 نقطة عن الشهر نفسه من العام الماضي بحسب بيانات مكتب الإحصاء التركي (توركستات)، الذي قال إن عدد العاطلين في تركيا وصل في الشهر الأخير من العام الماضي إلى 4.3 مليون عاطل بزيادة قدرها مليون عاطل عن العام السابق.

ويأتي ذلك في الوقت الذي سجل فيه الاقتصاد التركي انكماشا بمعدل 3% سنويا خلال الربع الأخير من العام الماضي بحسب “توركستات” ليدخل مرحلة ركود رسمي قبل الانتخابات المحلية التركية يوم 31 مارس الحالي.

وتعتبر حالة الاقتصاد التركي موضوعا أساسيا بالنسبة للناخبين، في ظل استمرار ضعف الليرة التركية وبقاء معدل التضخم بالقرب من مستوى 20%.

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