«الإسكان»: جار تنفيذ 4 مشروعات كبرى لمياه الشرب والصرف بالإسكندرية

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه جارٍ تنفيذ عدد من مشروعات مياه الشرب، والصرف الصحي الكبرى بمحافظة الإسكندرية، وتشمل، مشروع نقل مأخذ محطة مياه برج العرب (محطة الكيلو 40) من دليل ترعة مريوط إلى (الكيلو 83.7) على ترعة النوبارية مباشرة، وفصل ونقل مياه غسيل المرشحات وإعادة استخدامها بدلاً من صرفها على مصرف التعمير، بتكلفة نحو 491 مليون جنيه، وبلغت نسبة التنفيذ 40 %، ومن المقرر الانتهاء من التنفيذ نهاية شهر سبتمبر 2019.

وأضاف وزير الإسكان، في بيان له اليوم، جارٍ تنفيذ مشروع الصرف الصحي بمنطقة أبوثلاث (محطة معالجة و3 روافع وخطوط طرد وشبكات)، بتكلفة 350 مليون جنيه، وبلغت نسبة التنفيذ 30%، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى نهاية شهر ديسمبر 2019، والمرحلة الثانية نهاية مارس 2020.

وتابع: كما يتم تنفيذ مشروع الصرف الصحي ومحطة المعالجة لخدمة منطقة مرغم الصناعية قبلي وبحري ومنطقة الجزام بطريق البتروكيماويات، ويتكون من (محطات الرفع أرقام “1 – 2 – 3″، وشبكاتها، وخطوط الطرد بينها، وخط طرد رئيسى حتى محطة الكيلو 21)، بتكلفة 301 مليون جنيه، وبلغت نسبة التنفيذ 40 %، ومن المقرر الانتهاء من التنفيذ نهاية شهر ديسمبر 2019.

وأوضح الوزير أنه جارٍ تنفيذ مشروع إنتاج الطاقة من الحمأة المُنتجة من محطة معالجة الصرف الصحى الشرقية، بتكلفة 684 مليون جنيه + 56 مليون يورو، وبلغت نسبة تنفيذ أعمال الخوازيق 60%، ومن المقرر الانتهاء من التنفيذ فى شهر مايو 2020، مشيراً إلى أن هذا المشروع سيعمل على توليد الطاقة من الحمأة المنتجة من المحطة الشرقية التى تم إعادة تأهيلها وتوسيعها وإضافة المعالجة الثانوية لها، بتكلفة 1.437 مليار جنيه.

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