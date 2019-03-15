شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الجمعة 15-3-2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر سعر الدولار اليوم الجمعة 15-3-2019، أخر أيام الأسبوع، حيث ثبت سعر الدولار على مستوى كافة البنوك العاملة فى مصر، وذلك بعد حالة من التراجع شهدتها العملة الأمريكية أمس الخميس.

واستقر سعر الدولار عند ختام تعاملات أمس، وسجل ثباتاً فى سعره بين عدد من البنوك وبعضها، ثابتا عند سعر 17.35 جنيها للشراء ، و 17.45 جنيها للبيع فى معظم البنوك العاملة فى السوق المصرفى المصرى، بمقدمتها البنك الأهلى المصرى.





سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى17.34 جنيه للشراء

17.44 جنيه للبيع





سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى17.35 جنيه للشراء

17.45 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك مصر17.35 جنيه للشراء

17.45 جنيه للبيع





سعر الدولار فى بنك القاهرة17.35 جنيه للشراء

17.45 جنيه للبيع





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سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى17.43 جنيه للشراء

17.48 جنيه للبيع





سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib17.35 جنيه للشراء

17.45 جنيه للبيع





سعر الدولار فى بنك الإسكندرية17.35 جنيه للشراء

17.45 جنيه للبيع





سعر الدولار فى بنك عودة17.34 جنيه للشراء

17.44 جنيه للبيع