أسعار الذهب ترتفع جنيهين وعيار 21 يسجل 632 جنيها للجرام

كتب - إسلام سعيد ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة 15 مارس 2019 فى سوق الصاغة المصرى بقيمة جنيهين، عقب ارتفاع سعر أوقية الذهب عالميا من 1298 دولار إلى 1303 دولار حتى الآن. وأصبحت أسعار الذهب اليوم في مصر كتالي:

عيار 18: 542 جنيها

عيار21: 632 جنيها

عيار 24: 721 جنيها

الجنيه: 5056 جنيها

السعر العالمي: 1303 دولار يقدم "اليوم السابع" خدمه لقراءه ومتابعيه بتحديث دورى وفورى ولحظى لأسعار جميع الأعيرة المختلفة فى سوق الذهب بمصر. أسعار الذهب فى مصر تخضع للعرض والطلب وكذلك تتغير مع حدوث ارتفاع أو انخفاض فى السوق العالمى إلى...

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