رئيس الوزراء يزور مصانع كليوباترا في العين السخنة ويشيد بإنجازات المجموعة

توجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس الخميس، إلى مقر الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالعين السخنة، في زيارة تهدف إلى الوقوف على آخر تطورات المشروعات وأعمال البنية التحتية ومتطلبات المنطقة والمستثمرين باعتبارها أحد أهم المشروعات القومية التي توليها الحكومة اهتمامًا خاصًا في ظل ما تشهده من زيادة في المشروعات التنموية وإقبال من المستثمرين.

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