شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يرتفع بفعل تراجع الدولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع الذهب يوم الجمعة، متعافيا من الهبوط الحاد الذى مُنى به فى الجلسة السابقة، مع تراجع الدولار وزيادة المخاوف بشأن تباطؤ النمو الاقتصادى العالمى، على نحو أعطى دعما للمعدن النفيس.

وزاد الذهب فى المعاملات الفورية 0.4 %إلى 1301.58 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0625 بتوقيت جرينتش، بعد أن خسر نحو 1% يوم الخميس، ويتجه المعدن الأصفر إلى تحقيق خسارة أسبوعية صغيرة للأسبوع الثانى على التوالى.

وارتفع الذهب 0.5 % فى العقود الأمريكية الآجلة إلى 1301.40 دولار للأوقية.

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وهبط مؤشر الدولار 0.1 % مقابل العملات الكبرى، ويتجه لتسجيل أكبر خسارة أسبوعية منذ أوائل ديسمبر.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم 0.2 % إلى 1560.47 دولار للأوقية، ويتجه إلى تحقيق مكسب أسبوعي بنحو 3 %

وزادت الفضة بأكثر من 1 % إلى 15.35 دولار للأوقية وقفز البلاتين 1.4 % إلى 829.69 دولار للأوقية.