الصناعة: 11 الف و500 منشأة حصلت علي تراخيص تشغيل بالمدن الصناعية والمحافظات

كتب: أحمد أبوعقيل

كشف أحدث تقرير تلقاه المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة حول مؤشرات اداء الهيئة العامة للتنمية الصناعية خلال شهر يناير الماضي أن 1529 منشأة صناعية حصلت على رخص التشغيل وتصاريح البناء مقارنة بـ993 خلال نفس الشهر من عام 2018 ليصل اجمالي عدد الرخص والتصاريح خلال الـ7 شهور الاولي من العام المالي 2018/2019 الي 11 الف و 501 رخصة وتصريح تشغيل وبناء بواقع 10 الف و 824 رخصة وتصريح تشغيل و677 رخصة بناء كما تم قيد 859 سجل صناعي دائم ومؤقت ومحدد المدة مقارنة بـ739 سجل خلال نفس الشهر من عام 2018 ليصل الاجمالي منذ بداية العام المالي الحالي وحتي نهاية يناير الماضي الي 4 الاف و 175 سجل صناعي دائم و178 سجل مؤقت و 882 سجل محدد المدة.

وقال المهندس مجدى غازى رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية أن الهيئة تبذل جهود كبيرة لدعم التصنيع المحلى وزيادة تنافسية الصناعة الوطنية بالأسواق المحلية والإقليمية والعالمية ،مشيراً إلى أن الهيئة ساهمت فى توفير 494 مليون جنيه خلال شهر يناير الماضي مقارنة بـ 612 مليون جنيه خلال نفس الشهر من العام الماضي 2018 ليصل اجمالي ما تم توفيره من بداية العام المالي الحالي وحتي يناير الماضي الي 4 مليارات و 215 مليون جنيه وذلك من خلال دعم برامج التصنيع المحلى وتوفير منتجات وطنية جيدة بديلة للمستوردة من الخارج .

وأضاف أن إجمالي المشروعات الصناعية المزمع اقامتها خلال المرحلة الحالية تبلغ 430 مشروعاً بحجم إستثمارات تصل إلى 161 مليار جنيه بمساحة إجمالية تصل إلى 73 مليون متر مربع ،لافتاً إلى أن هذه المشروعات تشمل 151 مشروعاً فى مجال الصناعات الهندسية و96 مشروعاً فى مجال الصناعات الغذائية و102 مشروعاً فى مجال الصناعات الكيماوية و50 مشروعاً فى مجال الغزل والنسيج و31 مشروعاً فى مجال مواد البناء .

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وأشار إلى أن هذه المشروعات سيتم إنشائها بإستثمارات عالمية ومحلية حيث تتضمن 41 مشروعاً بإستثمارات عربية و12 مشروعاً بإستثمارات أوروبية و13 مشروعاً بإستثمارات أسيوية و4 مشروعات بإستثمارات أمريكية بالإضافة إلى 360 مشروعاً بإستثمارات محلية ، لافتاً إلي أن هذه المشروعات تعكس ثقة رؤوس الأموال المحلية والعالمية فى السوق المصرى كأحد أهم المقاصد الإستثمارية الهامة على المستويين الإقليمى والقارى .

واوضح ان الهيئة قامت ايضاً خلال تلك الفترة بتلقى 912 طلبا للاراضى والمجمعات الصناعية منها 615 طلباً للاراضى 297 طلباً للمجمعات الصناعية مقارنة بـ 301 طلباً خلال نفس الشهر من عام 2018 ليصل اجمالي ما تم تلقيه منذ بداية العام المالي الحالي وحتي نهاية يناير الماضي الي 2160 طلباً بواقع 1554 طلب اراضي و606 طلب مجمعات.

وحول جهود الهيئة على المستوى الدولى قال غازى إن الهيئة قامت خلال تلك الفترة بإستقبال وفد من هيئة ترويج الإستثمار التنزانية حيث تم إستعراض الخبرات المصرية فى مجال إنشاء وإدارة المناطق الصناعية وتنظيم زيارات ميدانية للمطور الصناعى بالسادس من أكتوبر وجمعية مستثمرى العاشر من رمضان وعدد من المصانع العاملة فى مختلف المجالات ،لافتاً إلى أن الهيئة شاركت أيضاً بإجتماعات الدورة الخامسة للجنة المصرية البيلاروسية المشتركة.

يشار الي أن هيئة التنمية الصناعية قامت خلال عام 2018 بطرح 2.3 مليون متر مربع من الأراضى الصناعية بمدن السادات والعاشر من رمضان والمحلة الكبرى وبرج العرب وبدر وبورسعيد إلى جانب مجمعات الصعيد ومرغم وشواغر المناطق الصناعية المختلفة.