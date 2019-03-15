شكرا لقرائتكم خبر عن "التخطيط" تعقد ورشة العمل الثانية ضمن فعاليات "مختبر التطوير المؤسسى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، ورشة العمل الثانية " حول مسودة الدليل الاسترشادى لنظام تقويم أداء العاملين بالجهاز الإدارى للدولة"، وذلك فى إطار سلسلة ورش العمل التى تعقدها وزارة التخطيط على مدار شهر مارس، ضمن فعاليات "مختبر التطوير المؤسسى".

واستهدفت ورشة العمل الثانية، ممثلين عن عدد من الوزارات، منها وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والمالية والتنمية المحلية والاتصالات، إضافة إلى ممثلى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وبعض خبراء مجال الموارد البشرية، ونخبة من مديرى الموارد البشرية بالجهاز الإدارى للدولة.

من جانبها، أشارت غادة لبيب نائب وزيرة التخطيط لشئون الإصلاح الإدارى، أن الورشة الحالية استهدفت الوصول إلى مسودة منقحة من الدليل الاسترشادي لنظام تقويم أداء العاملين في الوحدات المخاطبة بالخدمة المدنية والمزمع إصداره بقرار من د هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.

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وأضافت غادة لبيب أن سلسلة الورش تعتمد علي النهج التشاركي وتحقيق الهدف الرئيس منها بما يتمثل في تعزيز كفاءة العاملين بالجهاز الإداري للدولة وخاصة فيما يتعلق بالوحدات المستحدثة.

وأضافت "غادة"، أنه خطة الإصلاح الإداري تسير وفقاً لما هو مخطط لها معتمدة على محور بناء القدرات كمحور أساسي بها والتي تسغي وزارة التخطيط علي تحقيقه بالشكل الأمثل.

وناقشت الورشة الثانية عدد من الموضوعات منها نظام تقويم الأداء للعاملين بالجهاز الإداري للدولة كما جاء في القانون ولائحته التنفيذية فضلاً عن خطوات نظام تقويم الأداء من حيث وضع اهداف الأداء والقياس والمقارنة وتضمنت موضوعات الورشة كيفية تطبيق عملية تقويم الأداء لمختلف الوظائف إلى جانب مناقشة نماذج تقويم الأداء من حيث نموذج وضع أهداف الأداء وتقييم المنجزات وسجل الأداء الوظيفي إلى جانب نموذج جلسات التوجيه.