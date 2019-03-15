"القابضة الكيماوية": ارتفاع نسبة الإنجاز بكيما من 2 لـ99%

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف عماد الدين مصطفى ،رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية ، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام ، أن نسبة انجاز مشروع كيما 2 بأسوان ارتفعت لنحو 99%.
وأضاف مصطفى ل"الخليج 365" ، أن العديد من الوحدات فى المصنع ،يجرى حاليا تشغيلها تجريبيا ، كاشفا انه قبل منتصف العام الجارى ستكون كل وحدات المصنع الذى تزيد تكلفته عن 11 مليار جنيه تعمل بشكل كامل.
وقال إن مصنع كيما يعد من أهم المصانع الكبرى لإنتاج مادة الأمونيا، حيث يتم إنتاج نحو 1200 طن يوميا من الأمونيا، فضلا عن إنتاج 1575 طنا من سماد اليوريا.
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