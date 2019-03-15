شكرا لقرائتكم خبر عن "القابضة الكيماوية": ارتفاع نسبة الإنجاز بكيما من 2 لـ99% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف عماد الدين مصطفى ،رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية ، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام ، أن نسبة انجاز مشروع كيما 2 بأسوان ارتفعت لنحو 99%.

وأضاف مصطفى ل"الخليج 365" ، أن العديد من الوحدات فى المصنع ،يجرى حاليا تشغيلها تجريبيا ، كاشفا انه قبل منتصف العام الجارى ستكون كل وحدات المصنع الذى تزيد تكلفته عن 11 مليار جنيه تعمل بشكل كامل.

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وقال إن مصنع كيما يعد من أهم المصانع الكبرى لإنتاج مادة الأمونيا، حيث يتم إنتاج نحو 1200 طن يوميا من الأمونيا، فضلا عن إنتاج 1575 طنا من سماد اليوريا.